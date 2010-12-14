مفاجآت سارَّة تنتظر الجماهير.. "الهلال" و"فلاورد" شركاء لـ4 أعوام

الجانبان سينفِّذان العديد من الحملات الإعلانية والترويجية المشتركة

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إجراءات التوقيع مع شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا "أونلاين" في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة؛ لتكون بموجبه الشريكَ الرئيسي للنادي، لمدة أربعة أعوام، بدءًا من الموسم الرياضي 2021- 2022.

ووقّع "بن نافل" عقد الشراكة مع الرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني، مساء اليوم الأحد، في برج الفيصلية بمدينة الرياض.

وشهدت مراسمُ حفل التوقيع، حضورَ أعضاء من مجلس إدارة فلاورد، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في "فلاورد" محمد العريفي، كما حضر من جانب إدارة نادي الهلال رئيسُ مجلس الإدارة فهد بن نافل، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ.

وتنص الشراكة، على أن يتولى نادي الهلال وضعَ تصميم شعار فلاورد على قمصان اللاعبين، وسيتمكن الطرفان من تنفيذ العديد من الفعاليات والحملات الإعلانية والترويجية المشتركة، بالإضافة إلى منح جماهير الهلال فرصةَ التفاعل مع لاعبيهم المميزين والنادي من خلال "فلاورد"، وغيرها من المفاجآت التي ستسر جماهير النادي الغفيرة.

وعبّر "ابن نافل" عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، التي تمثّل نقلةً نوعية في استثمارات نادي الهلال، من خلال شراكته مع فلاورد.

وقال: أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع "فلاورد" إحدى أكبر الشركات في مجال الورد والهدايا، وأود في هذه المناسبة أن أقدّم لهم الشكر على احترافيتهم العالية، واختيارهم لنادي الهلال لتكون الشركة الراعي الرسمي للنادي.

وأضاف: أشكر الإدارات السابقة للنادي كافة، والتي عَمِلت على زيادة مداخيل النادي من خلال تأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية، والتسويقية والتشغيلية للنادي؛ حيث عكست هذه الخطوات العملَ المؤسسي في نادي الهلال منذ تأسيسه وحتى اليوم".

وتمنى، في ختام حديثه، التوفيق للطرفين؛ لتحقيق الأهداف التي أُبرمت من أجلها هذه الشراكة.

من جانبه، وصف "اللوغاني" توقيعَ الشراكة مع نادي الهلال بـ"الخطوة المميزة لفلاورد"؛ في إطار سعيها إلى التوسع في إبرام شراكات استراتيجية مع أهم الجهات في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء والجماهير.

وقال: يُعد نادي الهلال من أهم الأندية في القارة الآسيوية، وهذه الشراكة هي امتداد لاستراتيجية فلاورد لتقوية تواصلنا مع المجتمعات التي نعمل بها وخاصة مجتمع الرياضة.

وأضاف: نحن فخورون بهذه الشراكة مع نادٍ له شعبية كبيرة وتاريخ مليء بالإنجازات؛ مما يعكس طموحنا في "فلاورد"، ونأمل أن تعود هذه الاتفاقية بالمنفعة المشتركة على الطرفين. وسنقوم بالإعلان عن الكثير من المفاجآت السارة لجمهور نادي الهلال وعملاء "فلاورد" في المستقبل القريب".