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الخارجية الأمريكية تعيّن قنصلها بجدة ممثلًا لها في منظمة التعاون الإسلامي

قالت: العمل معها مهم لتوسيع سبل المشاركة مع الدول ذات الغالبية المسلمة

عيّنت وزارة الخارجية الأمريكية، منصب القنصل العام في جدة، والذي يشغله حاليًا "راين كليها"، ممثلًا رسميًّا للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وقالت في بيان لها: إن منظمة التعاون الإسلامي، هي ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة عضوة في المنظمة.

وأضاف البيان: يظل العمل مع منظمة التعاون الإسلامي مهمًا لتوسيع سبل مشاركة الحكومة الأمريكية مع الدول ذات الغالبية المسلمة ومجتمعاتها، والذي يعتبر من اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ حيث تتطلع بعثة الولايات المتحدة إلى دور المملكة العربية السعودية لمواصلة وتوسيع سبل التعاون بين المنظمة والولايات المتحدة.

وزارة الخارجية الأمريكية القنصل العام في جدة راين كليها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الأمريكية تعيّن قنصلها بجدة ممثلًا لها في منظمة التعاون الإسلامي
سبق

عيّنت وزارة الخارجية الأمريكية، منصب القنصل العام في جدة، والذي يشغله حاليًا "راين كليها"، ممثلًا رسميًّا للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وقالت في بيان لها: إن منظمة التعاون الإسلامي، هي ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة عضوة في المنظمة.

وأضاف البيان: يظل العمل مع منظمة التعاون الإسلامي مهمًا لتوسيع سبل مشاركة الحكومة الأمريكية مع الدول ذات الغالبية المسلمة ومجتمعاتها، والذي يعتبر من اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ حيث تتطلع بعثة الولايات المتحدة إلى دور المملكة العربية السعودية لمواصلة وتوسيع سبل التعاون بين المنظمة والولايات المتحدة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:28 PM

الخارجية الأمريكية تعيّن قنصلها بجدة ممثلًا لها في منظمة التعاون الإسلامي

قالت: العمل معها مهم لتوسيع سبل المشاركة مع الدول ذات الغالبية المسلمة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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عيّنت وزارة الخارجية الأمريكية، منصب القنصل العام في جدة، والذي يشغله حاليًا "راين كليها"، ممثلًا رسميًّا للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وقالت في بيان لها: إن منظمة التعاون الإسلامي، هي ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة عضوة في المنظمة.

وأضاف البيان: يظل العمل مع منظمة التعاون الإسلامي مهمًا لتوسيع سبل مشاركة الحكومة الأمريكية مع الدول ذات الغالبية المسلمة ومجتمعاتها، والذي يعتبر من اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ حيث تتطلع بعثة الولايات المتحدة إلى دور المملكة العربية السعودية لمواصلة وتوسيع سبل التعاون بين المنظمة والولايات المتحدة.

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