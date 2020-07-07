النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توجيه من "الاتصالات" بالاستفادة من ماجستير أنجزته سعودية.. إليك التفاصيل

فيما تستعد الهيئة قريباً لإنشاء إدارة للابتكار كانت الرسالة عن إنترنت الأشياء

في الوقت الذي قدمت فيه رسالة ماجستير لمعيدة سعودية بجامعة الملك سعود، مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وجّه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة، بمناقشة الباحثة والمشرف على الرسالة لكيفية الاستفادة من موضوع الرسالة التي حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير وكانت بعنوان: "نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية".

وناقشت، أمس الأول، -عن بُعد- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رسالة ماجستير تقدمت بها المعيدة بجامعة الملك سعود، مارية الحصين، وبدعم من مشرفها الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي، أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود عميد عمادة التطوير والجودة وعضو مجلس الشورى السابق، وتناول خبراء ومستشارو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النقاش كيفية تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها بالهيئة.

وتناولت الطالبة في رسالتها موضوعاً يصب في صلب اهتمامات الهيئة؛ حيث قدمت الرسالة نظاماً مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملاً محلياً وطنياً خالصاً يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملاً لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة.

واعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).

وقدّم "العريشي"، والباحثة مارية الحصين، نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود ورئيس قسم علم المعلومات، الشكر الجزيل لوزير الاتصالات ومحافظ هيئة الاتصالات على دعمهما للباحثين والباحثات، وحرصهما على استثمار الموضوعات البحثية التي تخدم مجال عمل الهيئة واختصاصاتها، والموافقة على إنشاء إدارة البحث والابتكار وستدشّن قريبا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن فكرة الموضوع قد نبعت من خلال خبرة "العريشي" -مشرف الطالبة- الذي كان عضواً في مجلس الشورى، وكان يرأس "لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"؛ حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع عديد من الأنظمة التي تتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية والألعاب الإلكترونية.. إلخ؛ إضافة إلى مجالات أخرى.

رسالة ماجستير جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توجيه من "الاتصالات" بالاستفادة من ماجستير أنجزته سعودية.. إليك التفاصيل
سبق

في الوقت الذي قدمت فيه رسالة ماجستير لمعيدة سعودية بجامعة الملك سعود، مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وجّه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة، بمناقشة الباحثة والمشرف على الرسالة لكيفية الاستفادة من موضوع الرسالة التي حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير وكانت بعنوان: "نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية".

وناقشت، أمس الأول، -عن بُعد- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رسالة ماجستير تقدمت بها المعيدة بجامعة الملك سعود، مارية الحصين، وبدعم من مشرفها الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي، أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود عميد عمادة التطوير والجودة وعضو مجلس الشورى السابق، وتناول خبراء ومستشارو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النقاش كيفية تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها بالهيئة.

وتناولت الطالبة في رسالتها موضوعاً يصب في صلب اهتمامات الهيئة؛ حيث قدمت الرسالة نظاماً مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملاً محلياً وطنياً خالصاً يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملاً لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة.

واعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).

وقدّم "العريشي"، والباحثة مارية الحصين، نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود ورئيس قسم علم المعلومات، الشكر الجزيل لوزير الاتصالات ومحافظ هيئة الاتصالات على دعمهما للباحثين والباحثات، وحرصهما على استثمار الموضوعات البحثية التي تخدم مجال عمل الهيئة واختصاصاتها، والموافقة على إنشاء إدارة البحث والابتكار وستدشّن قريبا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن فكرة الموضوع قد نبعت من خلال خبرة "العريشي" -مشرف الطالبة- الذي كان عضواً في مجلس الشورى، وكان يرأس "لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"؛ حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع عديد من الأنظمة التي تتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية والألعاب الإلكترونية.. إلخ؛ إضافة إلى مجالات أخرى.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:17 PM

توجيه من "الاتصالات" بالاستفادة من ماجستير أنجزته سعودية.. إليك التفاصيل

فيما تستعد الهيئة قريباً لإنشاء إدارة للابتكار كانت الرسالة عن إنترنت الأشياء

A A A
حامد العلي - الدمام
2
2,344

في الوقت الذي قدمت فيه رسالة ماجستير لمعيدة سعودية بجامعة الملك سعود، مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وجّه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة، بمناقشة الباحثة والمشرف على الرسالة لكيفية الاستفادة من موضوع الرسالة التي حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير وكانت بعنوان: "نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية".

وناقشت، أمس الأول، -عن بُعد- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رسالة ماجستير تقدمت بها المعيدة بجامعة الملك سعود، مارية الحصين، وبدعم من مشرفها الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي، أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود عميد عمادة التطوير والجودة وعضو مجلس الشورى السابق، وتناول خبراء ومستشارو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النقاش كيفية تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها بالهيئة.

وتناولت الطالبة في رسالتها موضوعاً يصب في صلب اهتمامات الهيئة؛ حيث قدمت الرسالة نظاماً مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملاً محلياً وطنياً خالصاً يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملاً لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة.

واعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).

وقدّم "العريشي"، والباحثة مارية الحصين، نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود ورئيس قسم علم المعلومات، الشكر الجزيل لوزير الاتصالات ومحافظ هيئة الاتصالات على دعمهما للباحثين والباحثات، وحرصهما على استثمار الموضوعات البحثية التي تخدم مجال عمل الهيئة واختصاصاتها، والموافقة على إنشاء إدارة البحث والابتكار وستدشّن قريبا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن فكرة الموضوع قد نبعت من خلال خبرة "العريشي" -مشرف الطالبة- الذي كان عضواً في مجلس الشورى، وكان يرأس "لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"؛ حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع عديد من الأنظمة التي تتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية والألعاب الإلكترونية.. إلخ؛ إضافة إلى مجالات أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,858
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,863

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة