"المرور" تضبط 313 درّاجة آلية مخالفة خلال حملات ميدانية بمناطق عدة
أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات
نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة، التي تم خلالها ضبط 313 درّاجة مخالفة .
جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المخالفات.
وأهابت "المرور" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات .
"المرور" تضبط 313 درّاجة آلية مخالفة خلال حملات ميدانية بمناطق عدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-17
نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة، التي تم خلالها ضبط 313 درّاجة مخالفة .
جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المخالفات.
وأهابت "المرور" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات .
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:19 AM
"المرور" تضبط 313 درّاجة آلية مخالفة خلال حملات ميدانية بمناطق عدة
أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات
نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة، التي تم خلالها ضبط 313 درّاجة مخالفة .
جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المخالفات.
وأهابت "المرور" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات .