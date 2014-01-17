"المرور" تضبط 313 درّاجة آلية مخالفة خلال حملات ميدانية بمناطق عدة

أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة، التي تم خلالها ضبط 313 درّاجة مخالفة .

جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المخالفات.

وأهابت "المرور" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات .