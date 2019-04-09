النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات

يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات

أحرزت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى (9) جوائز و(15) شهادة تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م.

وجاءت من بين الجهات الحاصلة على الجوائز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وجامعتا الملك سعود والمجمعة.
وشملت المشاريع عددًا من المجالات الحيوية مثل مجال إصدار التراخيص، والتعليم الأكاديمي، وأمن الطرق، والتبرع بالدم، وحماية البيئة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات قد دعتا في وقتٍ سابق الجميع للمشاركة في التصويت ودعم هذه المشاريع الوطنية للفوز بهذه الجوائز، التي تخضع لعدد من المعايير تحددها أمانة الجائزة، من ضمنها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.

يذكر أن مشاريع المملكة نافست 1062 مشروعاً على مستوى العالم في 18 فئة شملت العديد من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الإلكترونية، وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
سبق

أحرزت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى (9) جوائز و(15) شهادة تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م.

وجاءت من بين الجهات الحاصلة على الجوائز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وجامعتا الملك سعود والمجمعة.
وشملت المشاريع عددًا من المجالات الحيوية مثل مجال إصدار التراخيص، والتعليم الأكاديمي، وأمن الطرق، والتبرع بالدم، وحماية البيئة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات قد دعتا في وقتٍ سابق الجميع للمشاركة في التصويت ودعم هذه المشاريع الوطنية للفوز بهذه الجوائز، التي تخضع لعدد من المعايير تحددها أمانة الجائزة، من ضمنها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.

يذكر أن مشاريع المملكة نافست 1062 مشروعاً على مستوى العالم في 18 فئة شملت العديد من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الإلكترونية، وغيرها.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
07:18 PM

المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات

يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
385

أحرزت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى (9) جوائز و(15) شهادة تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م.

وجاءت من بين الجهات الحاصلة على الجوائز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وجامعتا الملك سعود والمجمعة.
وشملت المشاريع عددًا من المجالات الحيوية مثل مجال إصدار التراخيص، والتعليم الأكاديمي، وأمن الطرق، والتبرع بالدم، وحماية البيئة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات قد دعتا في وقتٍ سابق الجميع للمشاركة في التصويت ودعم هذه المشاريع الوطنية للفوز بهذه الجوائز، التي تخضع لعدد من المعايير تحددها أمانة الجائزة، من ضمنها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.

يذكر أن مشاريع المملكة نافست 1062 مشروعاً على مستوى العالم في 18 فئة شملت العديد من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الإلكترونية، وغيرها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,433
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,678
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,264
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة