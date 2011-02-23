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ضبط ٧٦ مخالفة وإغلاق ٦١ منشأة خلال يومين في بيشة

خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا

نفذت بلدية بيشة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين ١٢٥ جولة رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية البروتوكولات الوقائية المتبعة ما نجم عنه إغلاق ٦١ منشأة وضبط ٧٦ مخالفة.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن الجولات تأتي امتداداً للجولات السابقة التي تنفذها البلدية، مبيناً أن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٢٥ جولةً نتج عنها ضبط ٧٦ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية إضافة إلى إغلاق ٦١ منشأةً، مفيداً بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشدداً على أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظاً على صحة الجميع.

وأضاف "آل جلبان" أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في محافظة بيشة وقراها، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتاً إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصاً وحفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وتتفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط تفعيل تطبيق توكلنا.

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ضبط ٧٦ مخالفة وإغلاق ٦١ منشأة خلال يومين في بيشة
سبق

نفذت بلدية بيشة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين ١٢٥ جولة رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية البروتوكولات الوقائية المتبعة ما نجم عنه إغلاق ٦١ منشأة وضبط ٧٦ مخالفة.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن الجولات تأتي امتداداً للجولات السابقة التي تنفذها البلدية، مبيناً أن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٢٥ جولةً نتج عنها ضبط ٧٦ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية إضافة إلى إغلاق ٦١ منشأةً، مفيداً بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشدداً على أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظاً على صحة الجميع.

وأضاف "آل جلبان" أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في محافظة بيشة وقراها، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتاً إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصاً وحفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وتتفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط تفعيل تطبيق توكلنا.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:07 PM

ضبط ٧٦ مخالفة وإغلاق ٦١ منشأة خلال يومين في بيشة

خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا

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محمد طيران - الرياض
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نفذت بلدية بيشة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين ١٢٥ جولة رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية البروتوكولات الوقائية المتبعة ما نجم عنه إغلاق ٦١ منشأة وضبط ٧٦ مخالفة.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن الجولات تأتي امتداداً للجولات السابقة التي تنفذها البلدية، مبيناً أن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٢٥ جولةً نتج عنها ضبط ٧٦ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية إضافة إلى إغلاق ٦١ منشأةً، مفيداً بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشدداً على أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظاً على صحة الجميع.

وأضاف "آل جلبان" أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في محافظة بيشة وقراها، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتاً إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصاً وحفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وتتفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط تفعيل تطبيق توكلنا.

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