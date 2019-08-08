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طريق محمد بن سلمان يقع على تقاطعات شريانية ومشاريع حيوية

يمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى الحرم بطول "23" كيلومترًا

يعد طريق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، طريقاً حيوياً وشرياناً يربط طريق مدينة جدة بالعاصمة المقدسة، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول "23" كيلومترًا مروراً ببوابة مكة.

ويقع طريق ولي العهد بمكة المكرمة على مخططات سكنية؛ أهمها مخطط بوابة مكة، ومخطط إسكان الميسر وضاحية سمو، مروراً بمخطط الزايدي ومخطط إسكان الرصيفة، كما أنه يتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدائري الرابع، ويتقاطع مع طريق عثمان ابن عفان رضي الله عنه الدائري الثالث، ويتقاطع أيضاً مع طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدائري الثاني.

ويمر طريق ولي العهد محمد بن سلمان بمحطة قطار الحرمين الذي يقع موازياً له، كما يقع الطريق على ميدان الدوارق أحد أشهر التقاطعات المهمة؛ حيث يتقاطع مع طريق الستين مع الرصيفة.

ويقع الطريق الحيوي متوازيًا على امتداد مشروع مترو الأنفاق ومشروع النقل العام، والذي يعد من أهم المشاريع ونقله نوعية في النقل العام بمكة المكرمة؛ حيث يقع المشروع بحي الرصيفة ويمتد إلى جبل عمر، يستفيد منه الحجاج والمعتمرون على مدار العام لنقلهم من مواقف الرصيفة وقطار الحرمين من وإلى المسجد الحرام.

وقد وافق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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طريق محمد بن سلمان يقع على تقاطعات شريانية ومشاريع حيوية
سبق

يعد طريق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، طريقاً حيوياً وشرياناً يربط طريق مدينة جدة بالعاصمة المقدسة، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول "23" كيلومترًا مروراً ببوابة مكة.

ويقع طريق ولي العهد بمكة المكرمة على مخططات سكنية؛ أهمها مخطط بوابة مكة، ومخطط إسكان الميسر وضاحية سمو، مروراً بمخطط الزايدي ومخطط إسكان الرصيفة، كما أنه يتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدائري الرابع، ويتقاطع مع طريق عثمان ابن عفان رضي الله عنه الدائري الثالث، ويتقاطع أيضاً مع طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدائري الثاني.

ويمر طريق ولي العهد محمد بن سلمان بمحطة قطار الحرمين الذي يقع موازياً له، كما يقع الطريق على ميدان الدوارق أحد أشهر التقاطعات المهمة؛ حيث يتقاطع مع طريق الستين مع الرصيفة.

ويقع الطريق الحيوي متوازيًا على امتداد مشروع مترو الأنفاق ومشروع النقل العام، والذي يعد من أهم المشاريع ونقله نوعية في النقل العام بمكة المكرمة؛ حيث يقع المشروع بحي الرصيفة ويمتد إلى جبل عمر، يستفيد منه الحجاج والمعتمرون على مدار العام لنقلهم من مواقف الرصيفة وقطار الحرمين من وإلى المسجد الحرام.

وقد وافق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
04:25 PM

طريق محمد بن سلمان يقع على تقاطعات شريانية ومشاريع حيوية

يمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى الحرم بطول "23" كيلومترًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
7
13,613

يعد طريق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، طريقاً حيوياً وشرياناً يربط طريق مدينة جدة بالعاصمة المقدسة، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول "23" كيلومترًا مروراً ببوابة مكة.

ويقع طريق ولي العهد بمكة المكرمة على مخططات سكنية؛ أهمها مخطط بوابة مكة، ومخطط إسكان الميسر وضاحية سمو، مروراً بمخطط الزايدي ومخطط إسكان الرصيفة، كما أنه يتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدائري الرابع، ويتقاطع مع طريق عثمان ابن عفان رضي الله عنه الدائري الثالث، ويتقاطع أيضاً مع طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدائري الثاني.

ويمر طريق ولي العهد محمد بن سلمان بمحطة قطار الحرمين الذي يقع موازياً له، كما يقع الطريق على ميدان الدوارق أحد أشهر التقاطعات المهمة؛ حيث يتقاطع مع طريق الستين مع الرصيفة.

ويقع الطريق الحيوي متوازيًا على امتداد مشروع مترو الأنفاق ومشروع النقل العام، والذي يعد من أهم المشاريع ونقله نوعية في النقل العام بمكة المكرمة؛ حيث يقع المشروع بحي الرصيفة ويمتد إلى جبل عمر، يستفيد منه الحجاج والمعتمرون على مدار العام لنقلهم من مواقف الرصيفة وقطار الحرمين من وإلى المسجد الحرام.

وقد وافق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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