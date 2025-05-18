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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

"متحدث الداخلية": ارتفاع عدد حوادث الحريق داخل المنازل منذ بداية منع التجول

2300 حادث حريق و6156 احتجاز

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عن ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول، مبينا أن حوادث الحريق في المنازل بلغت (2300) حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز (6156) حالة.
ودعا الشلهوب إلى أهمية اتباع اشتراطات السلامة داخل المنازل للوقاية من هذه الحوادث.

وزارة الداخلية حوادث الحريق منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية": ارتفاع عدد حوادث الحريق داخل المنازل منذ بداية منع التجول
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عن ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول، مبينا أن حوادث الحريق في المنازل بلغت (2300) حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز (6156) حالة.
ودعا الشلهوب إلى أهمية اتباع اشتراطات السلامة داخل المنازل للوقاية من هذه الحوادث.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:23 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:40 PM

"متحدث الداخلية": ارتفاع عدد حوادث الحريق داخل المنازل منذ بداية منع التجول

2300 حادث حريق و6156 احتجاز

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,782

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عن ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول، مبينا أن حوادث الحريق في المنازل بلغت (2300) حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز (6156) حالة.
ودعا الشلهوب إلى أهمية اتباع اشتراطات السلامة داخل المنازل للوقاية من هذه الحوادث.

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