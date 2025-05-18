"متحدث الداخلية": ارتفاع عدد حوادث الحريق داخل المنازل منذ بداية منع التجول

2300 حادث حريق و6156 احتجاز

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عن ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول، مبينا أن حوادث الحريق في المنازل بلغت (2300) حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز (6156) حالة.

ودعا الشلهوب إلى أهمية اتباع اشتراطات السلامة داخل المنازل للوقاية من هذه الحوادث.