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ألمانيا: وفيات كورونا تتجاوز 6 آلاف.. والإصابات تواصل الارتفاع

شهدت حصيلة الثلاثاء لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفاعًا مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 آلاف.


وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس؛ في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضًا بتسجيل 1304 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها الثلاثاء والاثنين تباعًا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: وفيات كورونا تتجاوز 6 آلاف.. والإصابات تواصل الارتفاع
سبق

شهدت حصيلة الثلاثاء لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفاعًا مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 آلاف.


وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس؛ في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضًا بتسجيل 1304 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها الثلاثاء والاثنين تباعًا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:23 AM

ألمانيا: وفيات كورونا تتجاوز 6 آلاف.. والإصابات تواصل الارتفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الثلاثاء لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفاعًا مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 آلاف.


وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس؛ في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضًا بتسجيل 1304 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها الثلاثاء والاثنين تباعًا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641.

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