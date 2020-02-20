النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر"

شَمِلت مواد منزلية وعشوائيات في حملة لبلدية المسفلة الفرعية وبمساندة أمنية

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، أمس، حملةً ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ"حوش بكر" بشارع المنصور؛ وذلك ضِمن جهودها المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثُر بها المخالفات والعشوائيات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًّا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات.

وأكد "وقاد" أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المخلفات والعشوائيات غير النظامية؛ مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة -ممثلة في قسم الأسواق- تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.

ولفت إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية، التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية مكافحة الظواهر السلبية حوش بكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر"
سبق

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، أمس، حملةً ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ"حوش بكر" بشارع المنصور؛ وذلك ضِمن جهودها المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثُر بها المخالفات والعشوائيات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًّا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات.

وأكد "وقاد" أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المخلفات والعشوائيات غير النظامية؛ مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة -ممثلة في قسم الأسواق- تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.

ولفت إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية، التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:35 AM

شاهد من مكة.. إتلاف 122 طنًّا من مخالفات الأثاث والخردوات بـ"حوش بكر"

شَمِلت مواد منزلية وعشوائيات في حملة لبلدية المسفلة الفرعية وبمساندة أمنية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
4,433

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، أمس، حملةً ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ"حوش بكر" بشارع المنصور؛ وذلك ضِمن جهودها المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثُر بها المخالفات والعشوائيات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًّا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات.

وأكد "وقاد" أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المخلفات والعشوائيات غير النظامية؛ مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة -ممثلة في قسم الأسواق- تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.

ولفت إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية، التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,717
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,469
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,814

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة