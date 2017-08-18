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حاج يقارن بين إدارة الأمن في "ديربيات" كرة القدم ببريطانيا والحج

قال: المملكة منظمة حقوقية قبل أن تكون دولة وبرجالها قادرة على رعاية الحجيج

أبدى نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان في لندن الحاج "طه الياسين"، إعجابه الكبير بالتنظيم الأمني والتكامل بين القطاعات في إدارة موسم الحج 1440هـ- 2019م؛ فضلاً عن الحفاوة وكرم الاستقبال التي وجدها منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة.

وقال "الياسين": على الرغم من توافد الحجاج وكثافتهم من كل فج عميق؛ إلا أننا عشنا أياماً ممتعة وجميلة حتى أتممنا مناسكنا، وشاهدنا انسيابية في الحركة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الحرم المكي الشريف، مروراً بالمشاعر المقدسة، ثم مقر إقامتهم، ثم الطريق إلى المدينة المنورة، والتجول في أبرز المواقع.

وأضاف: لما جئت للمملكة كنت خائفاً من ضعف الأمن؛ ولكن لما شاهدت قوة التنظيم والمتابعة الأمنية أصبحت مطمئناً، ولاحظت إمكانات وتأهيل رجل الأمن من خلال استخدام التقنية وربطها في الميدان.

وتابع: في مباريات كرة القدم ببريطانيا، وعندما تكون هناك مباراة ويحضرها من 70 إلى 100 ألف؛ يصبح هناك ربكة في الأمن؛ فما بالك هنا في الحج لما يحضر ملايين الناس يتجاوز الـ2 مليون ونصف، ويتنقلون من مكان إلى آخر بطريقة سلسة.

وختم الحاج "طه الياسين" حديثه بقوله: المملكة منظمة حقوقية إنسانية قبل أن تكون دولة، وبرجالها وحكومتها قادرة على رعاية الحجيج من كل دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حاج يقارن بين إدارة الأمن في "ديربيات" كرة القدم ببريطانيا والحج
سبق

أبدى نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان في لندن الحاج "طه الياسين"، إعجابه الكبير بالتنظيم الأمني والتكامل بين القطاعات في إدارة موسم الحج 1440هـ- 2019م؛ فضلاً عن الحفاوة وكرم الاستقبال التي وجدها منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة.

وقال "الياسين": على الرغم من توافد الحجاج وكثافتهم من كل فج عميق؛ إلا أننا عشنا أياماً ممتعة وجميلة حتى أتممنا مناسكنا، وشاهدنا انسيابية في الحركة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الحرم المكي الشريف، مروراً بالمشاعر المقدسة، ثم مقر إقامتهم، ثم الطريق إلى المدينة المنورة، والتجول في أبرز المواقع.

وأضاف: لما جئت للمملكة كنت خائفاً من ضعف الأمن؛ ولكن لما شاهدت قوة التنظيم والمتابعة الأمنية أصبحت مطمئناً، ولاحظت إمكانات وتأهيل رجل الأمن من خلال استخدام التقنية وربطها في الميدان.

وتابع: في مباريات كرة القدم ببريطانيا، وعندما تكون هناك مباراة ويحضرها من 70 إلى 100 ألف؛ يصبح هناك ربكة في الأمن؛ فما بالك هنا في الحج لما يحضر ملايين الناس يتجاوز الـ2 مليون ونصف، ويتنقلون من مكان إلى آخر بطريقة سلسة.

وختم الحاج "طه الياسين" حديثه بقوله: المملكة منظمة حقوقية إنسانية قبل أن تكون دولة، وبرجالها وحكومتها قادرة على رعاية الحجيج من كل دول العالم.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:29 AM

حاج يقارن بين إدارة الأمن في "ديربيات" كرة القدم ببريطانيا والحج

قال: المملكة منظمة حقوقية قبل أن تكون دولة وبرجالها قادرة على رعاية الحجيج

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عيسى الحربي - الرياض
3
6,273

أبدى نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان في لندن الحاج "طه الياسين"، إعجابه الكبير بالتنظيم الأمني والتكامل بين القطاعات في إدارة موسم الحج 1440هـ- 2019م؛ فضلاً عن الحفاوة وكرم الاستقبال التي وجدها منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة.

وقال "الياسين": على الرغم من توافد الحجاج وكثافتهم من كل فج عميق؛ إلا أننا عشنا أياماً ممتعة وجميلة حتى أتممنا مناسكنا، وشاهدنا انسيابية في الحركة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الحرم المكي الشريف، مروراً بالمشاعر المقدسة، ثم مقر إقامتهم، ثم الطريق إلى المدينة المنورة، والتجول في أبرز المواقع.

وأضاف: لما جئت للمملكة كنت خائفاً من ضعف الأمن؛ ولكن لما شاهدت قوة التنظيم والمتابعة الأمنية أصبحت مطمئناً، ولاحظت إمكانات وتأهيل رجل الأمن من خلال استخدام التقنية وربطها في الميدان.

وتابع: في مباريات كرة القدم ببريطانيا، وعندما تكون هناك مباراة ويحضرها من 70 إلى 100 ألف؛ يصبح هناك ربكة في الأمن؛ فما بالك هنا في الحج لما يحضر ملايين الناس يتجاوز الـ2 مليون ونصف، ويتنقلون من مكان إلى آخر بطريقة سلسة.

وختم الحاج "طه الياسين" حديثه بقوله: المملكة منظمة حقوقية إنسانية قبل أن تكون دولة، وبرجالها وحكومتها قادرة على رعاية الحجيج من كل دول العالم.

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