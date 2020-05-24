محافظ الرين يعايد رجال الأمن في مواقعهم ويتفقد جهودهم

للتأكد من تطبيق التعليمات فيما يخص منع التجول الكلي

قام محافظ الرين، سند بن حفيظ، بجولة ميدانية اليوم بغرض معايدة رجال الأمن في مواقعهم، والاطلاع على جهودهم، والتأكد من تطبيق التعليمات فيما يخص منع التجول الكلي.

وأظهر المواطنون والمقيمون بمحافظة الرين، التزامًا بتطبيق الإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر.

وكشفت الصورُ الملتقطة اليوم عن مدى الوعي المجتمعي وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقًا للسلامة العامة.