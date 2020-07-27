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الليث.. أمطار نصف الساعة تغرق الشوارع وتكشف عجز شبكات التصريف

بلغ منسوب المياه مستويات عالية في بعض الأحياء والطرق الرئيسة

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم على محافظة الليث، عجز تصريف المياه الذي رصدته "سبق" بالصور، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الأحياء والشوارع الرئيسة، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل الذي طمرته المياه.

جولة "سبق" رصدت بالصور غرق بعض الشوارع بعد أن حاصرتها مياه الأمطار، في المحافظة، في واقعة تتكرّر مع هطول الأمطار، حيث غمرت بعض الشوارع، فضلاً عن المياه الراكدة والبرك المائية التي خلّفتها، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل.

وكانت محافظة الليث؛ قد شهدت مع ساعات الصباح الأولى اليوم، أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة؛ استمرت نصف ساعة تقريباً، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الشوارع، وتجاوزت كمية المياه الجزر الوسطية والأرصفة.

الليث تصريف المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الليث.. أمطار نصف الساعة تغرق الشوارع وتكشف عجز شبكات التصريف
سبق

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم على محافظة الليث، عجز تصريف المياه الذي رصدته "سبق" بالصور، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الأحياء والشوارع الرئيسة، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل الذي طمرته المياه.

جولة "سبق" رصدت بالصور غرق بعض الشوارع بعد أن حاصرتها مياه الأمطار، في المحافظة، في واقعة تتكرّر مع هطول الأمطار، حيث غمرت بعض الشوارع، فضلاً عن المياه الراكدة والبرك المائية التي خلّفتها، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل.

وكانت محافظة الليث؛ قد شهدت مع ساعات الصباح الأولى اليوم، أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة؛ استمرت نصف ساعة تقريباً، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الشوارع، وتجاوزت كمية المياه الجزر الوسطية والأرصفة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:38 PM

الليث.. أمطار نصف الساعة تغرق الشوارع وتكشف عجز شبكات التصريف

بلغ منسوب المياه مستويات عالية في بعض الأحياء والطرق الرئيسة

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عبدالرزاق البجالي - الليث
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كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم على محافظة الليث، عجز تصريف المياه الذي رصدته "سبق" بالصور، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الأحياء والشوارع الرئيسة، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل الذي طمرته المياه.

جولة "سبق" رصدت بالصور غرق بعض الشوارع بعد أن حاصرتها مياه الأمطار، في المحافظة، في واقعة تتكرّر مع هطول الأمطار، حيث غمرت بعض الشوارع، فضلاً عن المياه الراكدة والبرك المائية التي خلّفتها، خاصة شارع عكرمة بن أبي جهل.

وكانت محافظة الليث؛ قد شهدت مع ساعات الصباح الأولى اليوم، أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة؛ استمرت نصف ساعة تقريباً، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الشوارع، وتجاوزت كمية المياه الجزر الوسطية والأرصفة.

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