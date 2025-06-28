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الكويت.. "هاشتاق الدويلة" يشعل تويتر.. وارتياح دولي بعد القبض عليه

بسبب التغريدات التي أساء من خلالها للسعودية وحرض على قصفها

لقيت الخطوة التي اتخذتها النيابة العامة الكويتية بضبط المحامي المسيء للسعودية ناصر الدويلة ترحيباً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتفاعلاً معها دشن النشطاء وسماً ساخناً حمل عنوان #القبض_على_ناصر_الدويلة حيث أيد المغردون من مختلف الجنسيات خطوة القبض على الدويلة ومحاكمته بسبب التغريدات التي أساء من خلالها للسعودية وحرض على قصفها، حيث اعتبروها سعياً لضرب العلاقات المتينة والأزلية بين الشقيقتين السعودية والكويت.

واعتبر المغردون تصرفات الدويلة ومناصبته العداء للسعودية هو بسبب انتماءاته الحزبية التي بدت تظهر على فلتات لسانه في مواقع التواصل الاجتماعي بين فينة وأخرى، مؤكدين على أن ما بدر منه يعد تصرفاً شخصياً يمثله ويعكس توجهاته ولا يمثل الشعب الكويتي.

وقد حاز هذا الإجراء الحازم من النيابة العامة الكويتية بحق الدويلة إعجاب ورضا الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الكويت لها سيادتها وترفض التصريحات المستفزة أو السماح بالمساس بدول الجوار أو الإساءة إليها.

وأكدت مواقع كويتية بأن رجال الشرطة والمباحث قد ألقوا القبض اليوم على المغرد ناصر الدويلة بعد نشره تغريدات مسيئة للسعودية، وذلك بإيعاز رسمي من النيابة العامة.

"الرأي" الكويتية: القبض على "ناصر الدويلة" بعد تحريضه على قصف السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت.. "هاشتاق الدويلة" يشعل تويتر.. وارتياح دولي بعد القبض عليه
سبق

لقيت الخطوة التي اتخذتها النيابة العامة الكويتية بضبط المحامي المسيء للسعودية ناصر الدويلة ترحيباً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتفاعلاً معها دشن النشطاء وسماً ساخناً حمل عنوان #القبض_على_ناصر_الدويلة حيث أيد المغردون من مختلف الجنسيات خطوة القبض على الدويلة ومحاكمته بسبب التغريدات التي أساء من خلالها للسعودية وحرض على قصفها، حيث اعتبروها سعياً لضرب العلاقات المتينة والأزلية بين الشقيقتين السعودية والكويت.

واعتبر المغردون تصرفات الدويلة ومناصبته العداء للسعودية هو بسبب انتماءاته الحزبية التي بدت تظهر على فلتات لسانه في مواقع التواصل الاجتماعي بين فينة وأخرى، مؤكدين على أن ما بدر منه يعد تصرفاً شخصياً يمثله ويعكس توجهاته ولا يمثل الشعب الكويتي.

وقد حاز هذا الإجراء الحازم من النيابة العامة الكويتية بحق الدويلة إعجاب ورضا الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الكويت لها سيادتها وترفض التصريحات المستفزة أو السماح بالمساس بدول الجوار أو الإساءة إليها.

وأكدت مواقع كويتية بأن رجال الشرطة والمباحث قد ألقوا القبض اليوم على المغرد ناصر الدويلة بعد نشره تغريدات مسيئة للسعودية، وذلك بإيعاز رسمي من النيابة العامة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:39 PM

الكويت.. "هاشتاق الدويلة" يشعل تويتر.. وارتياح دولي بعد القبض عليه

بسبب التغريدات التي أساء من خلالها للسعودية وحرض على قصفها

A A A
عويد التومي - الرياض
11
18,809

لقيت الخطوة التي اتخذتها النيابة العامة الكويتية بضبط المحامي المسيء للسعودية ناصر الدويلة ترحيباً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتفاعلاً معها دشن النشطاء وسماً ساخناً حمل عنوان #القبض_على_ناصر_الدويلة حيث أيد المغردون من مختلف الجنسيات خطوة القبض على الدويلة ومحاكمته بسبب التغريدات التي أساء من خلالها للسعودية وحرض على قصفها، حيث اعتبروها سعياً لضرب العلاقات المتينة والأزلية بين الشقيقتين السعودية والكويت.

واعتبر المغردون تصرفات الدويلة ومناصبته العداء للسعودية هو بسبب انتماءاته الحزبية التي بدت تظهر على فلتات لسانه في مواقع التواصل الاجتماعي بين فينة وأخرى، مؤكدين على أن ما بدر منه يعد تصرفاً شخصياً يمثله ويعكس توجهاته ولا يمثل الشعب الكويتي.

وقد حاز هذا الإجراء الحازم من النيابة العامة الكويتية بحق الدويلة إعجاب ورضا الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الكويت لها سيادتها وترفض التصريحات المستفزة أو السماح بالمساس بدول الجوار أو الإساءة إليها.

وأكدت مواقع كويتية بأن رجال الشرطة والمباحث قد ألقوا القبض اليوم على المغرد ناصر الدويلة بعد نشره تغريدات مسيئة للسعودية، وذلك بإيعاز رسمي من النيابة العامة.

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