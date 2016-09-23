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"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده

قال: وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة وبوتيرة سريعة

رفع مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد بن جابر القحطاني، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، وقال: في البداية يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي لنا دار، وهي لنا وطن نحبه ونمجده ونفديه بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا.

وتابع: إن لدينا جميعًا أدوارًا نؤديها سواء كنا في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا.

وأردف: إن وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة، وبوتيرة سريعة لا تقاس بالأعوام والأشهر؛ وإنما بالأيام والأسابيع، ويظهر ذلك من خلال التحولات المذهلة التي نراها اليوم وخاصة في المجال الصحي وما قدمته المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا خير مثال، ولا تزال المسيرة مستمرة -ولله الحمد- في ظل حكومتنا الرشيدة نحو العطاء، حاملة راية العدل والسلام ومستقبلًا يزخر برؤية شاملة واعدة، وهي رؤية 2030؛ ليسعد بها كل مواطن سعودي على أرض بلاده الحرمين الشريفين بإذن الله.. دمت يا وطني شامخًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده
سبق

رفع مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد بن جابر القحطاني، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، وقال: في البداية يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي لنا دار، وهي لنا وطن نحبه ونمجده ونفديه بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا.

وتابع: إن لدينا جميعًا أدوارًا نؤديها سواء كنا في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا.

وأردف: إن وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة، وبوتيرة سريعة لا تقاس بالأعوام والأشهر؛ وإنما بالأيام والأسابيع، ويظهر ذلك من خلال التحولات المذهلة التي نراها اليوم وخاصة في المجال الصحي وما قدمته المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا خير مثال، ولا تزال المسيرة مستمرة -ولله الحمد- في ظل حكومتنا الرشيدة نحو العطاء، حاملة راية العدل والسلام ومستقبلًا يزخر برؤية شاملة واعدة، وهي رؤية 2030؛ ليسعد بها كل مواطن سعودي على أرض بلاده الحرمين الشريفين بإذن الله.. دمت يا وطني شامخًا.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:36 PM

مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده

قال: وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة وبوتيرة سريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد بن جابر القحطاني، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، وقال: في البداية يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي لنا دار، وهي لنا وطن نحبه ونمجده ونفديه بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا.

وتابع: إن لدينا جميعًا أدوارًا نؤديها سواء كنا في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا.

وأردف: إن وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة، وبوتيرة سريعة لا تقاس بالأعوام والأشهر؛ وإنما بالأيام والأسابيع، ويظهر ذلك من خلال التحولات المذهلة التي نراها اليوم وخاصة في المجال الصحي وما قدمته المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا خير مثال، ولا تزال المسيرة مستمرة -ولله الحمد- في ظل حكومتنا الرشيدة نحو العطاء، حاملة راية العدل والسلام ومستقبلًا يزخر برؤية شاملة واعدة، وهي رؤية 2030؛ ليسعد بها كل مواطن سعودي على أرض بلاده الحرمين الشريفين بإذن الله.. دمت يا وطني شامخًا.

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