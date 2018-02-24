خلود الحربي تثمن لـ"مسك" مبادرة الاهتمام بالفن التشكيلي

لعرض منتجات الفنانين من اللوحات

ثمّنت الفنانة التشكيلية بحائل، خلود ضاحي الحربي، إعلان مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، مبادرة إطلاق متاجر إلكترونية افتراضية، لعرض منتجات الفنانين من اللوحات، وإنشاء أكاديمية خاصة بالفنون البصرية.

وأشارت الفنانة الحربي، إلى أن الفنانين والفنانات التشكيليين يعانون من التهميش من قِبل الجهات ذات العلاقة التي قد يفتقد بعض مسؤوليها لحس الفن التشكيلي، فيما قد يكون اهتمامهم في الفن الشعري أو المسرحي، الأمر الذي به لا يتم إبراز الفنانين التشكيليين وإظهار دورهم, إلا بجهودهم، وبدعم بعض مؤسسات القطاع الخاص لهم في ظل شح دعم وزارة الثقافة والإعلام, كونها من أكثر الجهات التي يستضلون بها عبر مؤسساتها الأدبية المختلفة بالمناطق.

وأضافت أن الفنان التشكيلي يعمل ساعات طوال في بيته لرسم لوحات ذات قيمة ومعنى عاليتين, إلا أن الثقافة المجتمعية غير المهتمة بالفن ترغمه بعد اكتظاظ منزله بلوحاته على الرمي بها في حاويات البلدية.

وتابعت قائلة: غياب الاهتمام من الجهات ذات العلاقة غيَب اهتمام المجتمع عن الاهتمام بالفن التشكيلي رغم اهتمام الدول فيه كثيرًا.

وقالت إن متذوقين ومهتمين للفن التشكيلي في وسائل التواصل الاجتماعي شكلوا مصدر رزق للفنانين بعيدًا عن بيع لوحاتهم في المعارض أو المزادات الفنية.

ورحبت بالمبادرة التي أطلقتها "مسك" للاهتمام بالفن التشكيلي, مقدمة شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس إدارة مجلس "مسك الخيرية".

وتمنت أن يتم ذلك وفق خطة زمنية قصيرة للنهوض بهذا الفن, الذي بلا شك سيكون مصدر اقتصادي لكثير من الفنانين الذين يسعون لتمثيل الوطن في معارض دولية يُعرض فيها الفن التشكيلي من مختلف مناطق المملكة، حيث ستشير ريشة الفنان للجزء الذي يعيش به في وطنه، وستنقله للعالم أجمع من خلال المشاركة في المعارض أو بيع اللوحات.