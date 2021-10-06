النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

خلال مشاركته في الندوة الافتراضية "المعلّمون في قلب التعافي التعليميّ"

أكّد المدير العام لمكتب التربية العربية لدول الخليج د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي، في كلمته التي ألقاها في الندوة الافتراضية التي نُظّمت تحت شعار "المعلّمون في قلب التعافي التعليمي"؛ أهميّة الأدوار التي يقوم بها المعلّمون والمعلّمات بوصفهم أساسَ النظام التعليمي وجوهره، منوّهًا إلى أنّ الأمم لا تزدهرُ ولا تحقّق رؤاها وتطلُّعاتها إلا بجهود معلّميها ومعلّماتها، الذين يمثّل احترامُهم وتقديرُهم قيمةً عالميةً جوهريةً عندّ كلّ الأممِ والشعوب؛ تقديرًا لأدوارهم الجليلة.

وأشار إلى أنّ اختيار عنوان "المعلمون في قلب التعافي التعليمي" شعارًا لندوة هذا العام التي نظّمتها اليونيسكو بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج وعدد من المنظّمات المهتمّة بالشأن التعليمي، يوضّح هذا الاهتمام الذي توليه مختلف المنظّمات والمؤسسات حول العالم بالمعلّمين، ومحاولة الإحاطة بالمتغيّرات التي طرأت على منظومة التعليم، والإلمام بالتحدّيات التي فُرضت عليها، لاسيّما في ظلّ جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" التي كان المعلّمون في طليعة مَن تَأثّر بها، وبرهنوا خلالها أنّهم على قدر الثقة والمسؤولية من خلال الأدوار الكبيرة التي قاموا بها لاستمرار عمليات التعلّم والتعليم ودعم الطلاب نفسيًّا ومعرفيًّا، في ظلّ إجراءات التباعد الاجتماعي القسرية التي فرضتها الجائحة على مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور العاصمي أنّ الجائحة، على الرغم من التحدّيات التي فرضتها، فإنها دفعت كلّ المعنيّين بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة، والبحث عن حلول ابتكارية، والعمل على إعادة بناء النظم التعليمية بما يتواءم مع هذه التحدّيات، وبما يؤسّس لواقع تعليميّ مختلف يكون أكثر اعتمادًا على الإبداع والابتكار بعد الجائحة، وفي ظلّ هذه المعطيات الجديدة فإنّ الدور الأكبر والمسؤوليات الأكثر أهميّة ستكون ملقاةً على عاتق المعلّمين والمعلّمات الذين يُترجمون كلّ الخطط والاستراتيجيات والحلول التي تضعها الحكومات والمنظّمات من خلال أدائهم وجهودهم التي يبذلونها مع الطلاب والطالبات.

واختتم العاصمي كلمته بأن مكتب التربية العربية لدول الخليج يؤكّد على أهميّة النهج التشاركيّ مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة في سبيل تطوير ودعم منظومة التعليم، مقدّمًا شكره وتقديره للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي على تبنّيها نهجًا واضحًا لدعم المعلّمين وتوفير مقوّمات البيئة التعليمية التي تمكّنهم من أداء المهام المنوطة بهم على أتمّ وجه.

وزارة التعليم لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة
سبق

أكّد المدير العام لمكتب التربية العربية لدول الخليج د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي، في كلمته التي ألقاها في الندوة الافتراضية التي نُظّمت تحت شعار "المعلّمون في قلب التعافي التعليمي"؛ أهميّة الأدوار التي يقوم بها المعلّمون والمعلّمات بوصفهم أساسَ النظام التعليمي وجوهره، منوّهًا إلى أنّ الأمم لا تزدهرُ ولا تحقّق رؤاها وتطلُّعاتها إلا بجهود معلّميها ومعلّماتها، الذين يمثّل احترامُهم وتقديرُهم قيمةً عالميةً جوهريةً عندّ كلّ الأممِ والشعوب؛ تقديرًا لأدوارهم الجليلة.

وأشار إلى أنّ اختيار عنوان "المعلمون في قلب التعافي التعليمي" شعارًا لندوة هذا العام التي نظّمتها اليونيسكو بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج وعدد من المنظّمات المهتمّة بالشأن التعليمي، يوضّح هذا الاهتمام الذي توليه مختلف المنظّمات والمؤسسات حول العالم بالمعلّمين، ومحاولة الإحاطة بالمتغيّرات التي طرأت على منظومة التعليم، والإلمام بالتحدّيات التي فُرضت عليها، لاسيّما في ظلّ جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" التي كان المعلّمون في طليعة مَن تَأثّر بها، وبرهنوا خلالها أنّهم على قدر الثقة والمسؤولية من خلال الأدوار الكبيرة التي قاموا بها لاستمرار عمليات التعلّم والتعليم ودعم الطلاب نفسيًّا ومعرفيًّا، في ظلّ إجراءات التباعد الاجتماعي القسرية التي فرضتها الجائحة على مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور العاصمي أنّ الجائحة، على الرغم من التحدّيات التي فرضتها، فإنها دفعت كلّ المعنيّين بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة، والبحث عن حلول ابتكارية، والعمل على إعادة بناء النظم التعليمية بما يتواءم مع هذه التحدّيات، وبما يؤسّس لواقع تعليميّ مختلف يكون أكثر اعتمادًا على الإبداع والابتكار بعد الجائحة، وفي ظلّ هذه المعطيات الجديدة فإنّ الدور الأكبر والمسؤوليات الأكثر أهميّة ستكون ملقاةً على عاتق المعلّمين والمعلّمات الذين يُترجمون كلّ الخطط والاستراتيجيات والحلول التي تضعها الحكومات والمنظّمات من خلال أدائهم وجهودهم التي يبذلونها مع الطلاب والطالبات.

واختتم العاصمي كلمته بأن مكتب التربية العربية لدول الخليج يؤكّد على أهميّة النهج التشاركيّ مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة في سبيل تطوير ودعم منظومة التعليم، مقدّمًا شكره وتقديره للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي على تبنّيها نهجًا واضحًا لدعم المعلّمين وتوفير مقوّمات البيئة التعليمية التي تمكّنهم من أداء المهام المنوطة بهم على أتمّ وجه.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
04:47 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:24 PM

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

خلال مشاركته في الندوة الافتراضية "المعلّمون في قلب التعافي التعليميّ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,134

أكّد المدير العام لمكتب التربية العربية لدول الخليج د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي، في كلمته التي ألقاها في الندوة الافتراضية التي نُظّمت تحت شعار "المعلّمون في قلب التعافي التعليمي"؛ أهميّة الأدوار التي يقوم بها المعلّمون والمعلّمات بوصفهم أساسَ النظام التعليمي وجوهره، منوّهًا إلى أنّ الأمم لا تزدهرُ ولا تحقّق رؤاها وتطلُّعاتها إلا بجهود معلّميها ومعلّماتها، الذين يمثّل احترامُهم وتقديرُهم قيمةً عالميةً جوهريةً عندّ كلّ الأممِ والشعوب؛ تقديرًا لأدوارهم الجليلة.

وأشار إلى أنّ اختيار عنوان "المعلمون في قلب التعافي التعليمي" شعارًا لندوة هذا العام التي نظّمتها اليونيسكو بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج وعدد من المنظّمات المهتمّة بالشأن التعليمي، يوضّح هذا الاهتمام الذي توليه مختلف المنظّمات والمؤسسات حول العالم بالمعلّمين، ومحاولة الإحاطة بالمتغيّرات التي طرأت على منظومة التعليم، والإلمام بالتحدّيات التي فُرضت عليها، لاسيّما في ظلّ جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" التي كان المعلّمون في طليعة مَن تَأثّر بها، وبرهنوا خلالها أنّهم على قدر الثقة والمسؤولية من خلال الأدوار الكبيرة التي قاموا بها لاستمرار عمليات التعلّم والتعليم ودعم الطلاب نفسيًّا ومعرفيًّا، في ظلّ إجراءات التباعد الاجتماعي القسرية التي فرضتها الجائحة على مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور العاصمي أنّ الجائحة، على الرغم من التحدّيات التي فرضتها، فإنها دفعت كلّ المعنيّين بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة، والبحث عن حلول ابتكارية، والعمل على إعادة بناء النظم التعليمية بما يتواءم مع هذه التحدّيات، وبما يؤسّس لواقع تعليميّ مختلف يكون أكثر اعتمادًا على الإبداع والابتكار بعد الجائحة، وفي ظلّ هذه المعطيات الجديدة فإنّ الدور الأكبر والمسؤوليات الأكثر أهميّة ستكون ملقاةً على عاتق المعلّمين والمعلّمات الذين يُترجمون كلّ الخطط والاستراتيجيات والحلول التي تضعها الحكومات والمنظّمات من خلال أدائهم وجهودهم التي يبذلونها مع الطلاب والطالبات.

واختتم العاصمي كلمته بأن مكتب التربية العربية لدول الخليج يؤكّد على أهميّة النهج التشاركيّ مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة في سبيل تطوير ودعم منظومة التعليم، مقدّمًا شكره وتقديره للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي على تبنّيها نهجًا واضحًا لدعم المعلّمين وتوفير مقوّمات البيئة التعليمية التي تمكّنهم من أداء المهام المنوطة بهم على أتمّ وجه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة