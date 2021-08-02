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معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة

"المعجباني": يشارك فيه أكثر من 12 راعياً و70 مشاركاً

يشهد معرض عروس الباحة هذه الأيام حضوراً مميزاً من المتنزهين والمصطافين في الباحة، والمشتمل على أغلب الأنشطة والمعروضات وإنتاج الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للأطفال.

"سبق" تجولت في جنبات المعرض، واطلعت على أقسامه، والتي تشارك فيها جهات حكومية وخدماتية وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى معرض لمركز العمليات الميدانية لرئاسة أمن الدولة 990 ومكافحة المخدرات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة محمد سعيد المعجباني، لـ"سبق"، أن المعرض يشارك فيه أكثر من 12 راعياً و70 مشاركاً من جهات حكومية وخدماتية وفنانين وفنانات تشكيليين.

وأردف بأن المعرض ينفذ، وللمرة الأولى، دورات للحضور في مقره المشتمل على صالات لتقديم دورات واستشارات لرواد الأعمال.

وأضاف أن المعرض اشتمل على أقسام كثيرة تنوعت بين جلسات خارجية، مع تقديم الوجبات والمشروبات، وعيادة طبية مجانية للأسنان للكشف على الزوار، ومعارض للكتب وأصحاب الحرف اليدوية.

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معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة
سبق

يشهد معرض عروس الباحة هذه الأيام حضوراً مميزاً من المتنزهين والمصطافين في الباحة، والمشتمل على أغلب الأنشطة والمعروضات وإنتاج الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للأطفال.

"سبق" تجولت في جنبات المعرض، واطلعت على أقسامه، والتي تشارك فيها جهات حكومية وخدماتية وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى معرض لمركز العمليات الميدانية لرئاسة أمن الدولة 990 ومكافحة المخدرات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة محمد سعيد المعجباني، لـ"سبق"، أن المعرض يشارك فيه أكثر من 12 راعياً و70 مشاركاً من جهات حكومية وخدماتية وفنانين وفنانات تشكيليين.

وأردف بأن المعرض ينفذ، وللمرة الأولى، دورات للحضور في مقره المشتمل على صالات لتقديم دورات واستشارات لرواد الأعمال.

وأضاف أن المعرض اشتمل على أقسام كثيرة تنوعت بين جلسات خارجية، مع تقديم الوجبات والمشروبات، وعيادة طبية مجانية للأسنان للكشف على الزوار، ومعارض للكتب وأصحاب الحرف اليدوية.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
07:27 PM

معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة

"المعجباني": يشارك فيه أكثر من 12 راعياً و70 مشاركاً

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أحمد العبدالله - الباحة
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يشهد معرض عروس الباحة هذه الأيام حضوراً مميزاً من المتنزهين والمصطافين في الباحة، والمشتمل على أغلب الأنشطة والمعروضات وإنتاج الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للأطفال.

"سبق" تجولت في جنبات المعرض، واطلعت على أقسامه، والتي تشارك فيها جهات حكومية وخدماتية وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى معرض لمركز العمليات الميدانية لرئاسة أمن الدولة 990 ومكافحة المخدرات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة محمد سعيد المعجباني، لـ"سبق"، أن المعرض يشارك فيه أكثر من 12 راعياً و70 مشاركاً من جهات حكومية وخدماتية وفنانين وفنانات تشكيليين.

وأردف بأن المعرض ينفذ، وللمرة الأولى، دورات للحضور في مقره المشتمل على صالات لتقديم دورات واستشارات لرواد الأعمال.

وأضاف أن المعرض اشتمل على أقسام كثيرة تنوعت بين جلسات خارجية، مع تقديم الوجبات والمشروبات، وعيادة طبية مجانية للأسنان للكشف على الزوار، ومعارض للكتب وأصحاب الحرف اليدوية.

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