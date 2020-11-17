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الأميرة سما: 6 ملايين مبادرة نفذها مشروع "رسل السلام" خلال 8 سنوات

أكدت أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص

كشفت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، عن تنفيذ 6 ملايين مبادرة في مشروع رسل السلام منذ انطلاقته قبل 8 سنوات، مشيدة بما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم.

وتفصيلاً، أكدت الأميرة سما على أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، التي اختتمت اليوم بالرياض، والتي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية، وحضرها عددٌ من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم.

ونوهت بأن الورشة التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية، من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها بتمكين المرأة من خلال عرض أفضل الإستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة، ووضع خطط العمل المستقبلية، وكذا الكشافة وأهداف التنمية المستدامة، وأولوية الاندماج وتمكين الإناث.

وأوضحت الأميرة سما التي تُشارك وتدعم المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست )، أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ساعة عمل منذ انطلاقته، عبر 6357123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم.


رسل السلام الأميرة سما بنت فيصل عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي الصندوق الكشفي العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأميرة سما: 6 ملايين مبادرة نفذها مشروع "رسل السلام" خلال 8 سنوات
سبق

كشفت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، عن تنفيذ 6 ملايين مبادرة في مشروع رسل السلام منذ انطلاقته قبل 8 سنوات، مشيدة بما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم.

وتفصيلاً، أكدت الأميرة سما على أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، التي اختتمت اليوم بالرياض، والتي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية، وحضرها عددٌ من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم.

ونوهت بأن الورشة التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية، من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها بتمكين المرأة من خلال عرض أفضل الإستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة، ووضع خطط العمل المستقبلية، وكذا الكشافة وأهداف التنمية المستدامة، وأولوية الاندماج وتمكين الإناث.

وأوضحت الأميرة سما التي تُشارك وتدعم المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست )، أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ساعة عمل منذ انطلاقته، عبر 6357123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم.


17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:19 PM

الأميرة سما: 6 ملايين مبادرة نفذها مشروع "رسل السلام" خلال 8 سنوات

أكدت أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشفت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، عن تنفيذ 6 ملايين مبادرة في مشروع رسل السلام منذ انطلاقته قبل 8 سنوات، مشيدة بما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم.

وتفصيلاً، أكدت الأميرة سما على أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، التي اختتمت اليوم بالرياض، والتي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية، وحضرها عددٌ من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم.

ونوهت بأن الورشة التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية، من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها بتمكين المرأة من خلال عرض أفضل الإستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة، ووضع خطط العمل المستقبلية، وكذا الكشافة وأهداف التنمية المستدامة، وأولوية الاندماج وتمكين الإناث.

وأوضحت الأميرة سما التي تُشارك وتدعم المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست )، أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ساعة عمل منذ انطلاقته، عبر 6357123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم.


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