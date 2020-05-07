وزير الصحة في عمان بعد تسجيل الوفاة الـ14: كورونا لا يزال ينتشر وبسرعة

قال: لوحظ خلال شهر رمضان تجمعات وخروج غير مبرر وعدم التزام بالتباعد

أكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد لا يزال ينتشر وبسرعة؛ مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن "السعيدي" قوله، خلال المؤتمر الصحافي السادس للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا: إنه لوحظ خلال شهر رمضان، في الكثير من المحافظات، التجمعات والخروج غير المبرر، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ولفت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة 68 حالة؛ منها 22 في العناية المركزة؛ مشيرًا إلى أن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ 106.

وأوضح أن كل قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا تسعى إلى أن تكون متوازنة بين الشق الصحي والمجتمعي والاقتصادي.

ولفت إلى أن الحياة لا بد أن تستمر، وهناك قطاعات تقوم بخدمة المجتمع؛ مؤكدًا أن الحضور للعمل لا بد أن يكون للضرورة القصوى، مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2958 حالة، والوفيات إلى 14، عقب تسجيل 55 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.