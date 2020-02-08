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"تعليم الحدود الشمالية" تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحاً

لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة.. يشمل جميع الطلاب والطالبات

‏‎أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.


وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

الحدود الشمالية وزارة التعليم مدير عام تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير الحصة الأولى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الحدود الشمالية" تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحاً
سبق

‏‎أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.


وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
04:49 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:57 PM

"تعليم الحدود الشمالية" تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحاً

لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة.. يشمل جميع الطلاب والطالبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
1
6,003

‏‎أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.


وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

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