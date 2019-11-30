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"المغامسي": حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند

قال: مسألة صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها.. وأدلة الكتاب والسنة تدل على أنها واجبة

قال إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، إن حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند، موضحًا أن مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، وقال: "أرى أَن أدلة الكتاب والسنة تدل على أَنها واجبة".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على سؤال متصل ‏عن مدى صحة حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، ما بين قائل بوجوبها، وبين قائل إنها فرض كفاية، وبين قائل إنها سنة، ولكلّ دليله".

وأضاف: "هذا الحديث -لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد- من حيث السند ضعيف السند"، مستدركًا: "لكنه ليس الدليل الوحيد لمن يقول إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لهم أدلة أخرى ظاهرة في الكتاب والسنة، وأعظم ذلك محافظة النبي وأصحابه عليها، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: "وكان لا يتخلف عنها -أي عن صلاة الجماعة- إلا رجل معلوم النفاق، نسأل الله العافية".

الأبواب المتفرقة صالح المغامسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي": حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند
سبق

قال إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، إن حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند، موضحًا أن مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، وقال: "أرى أَن أدلة الكتاب والسنة تدل على أَنها واجبة".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على سؤال متصل ‏عن مدى صحة حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، ما بين قائل بوجوبها، وبين قائل إنها فرض كفاية، وبين قائل إنها سنة، ولكلّ دليله".

وأضاف: "هذا الحديث -لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد- من حيث السند ضعيف السند"، مستدركًا: "لكنه ليس الدليل الوحيد لمن يقول إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لهم أدلة أخرى ظاهرة في الكتاب والسنة، وأعظم ذلك محافظة النبي وأصحابه عليها، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: "وكان لا يتخلف عنها -أي عن صلاة الجماعة- إلا رجل معلوم النفاق، نسأل الله العافية".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:58 PM

"المغامسي": حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند

قال: مسألة صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها.. وأدلة الكتاب والسنة تدل على أنها واجبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,158

قال إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، إن حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف السند، موضحًا أن مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، وقال: "أرى أَن أدلة الكتاب والسنة تدل على أَنها واجبة".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على سؤال متصل ‏عن مدى صحة حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، ما بين قائل بوجوبها، وبين قائل إنها فرض كفاية، وبين قائل إنها سنة، ولكلّ دليله".

وأضاف: "هذا الحديث -لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد- من حيث السند ضعيف السند"، مستدركًا: "لكنه ليس الدليل الوحيد لمن يقول إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لهم أدلة أخرى ظاهرة في الكتاب والسنة، وأعظم ذلك محافظة النبي وأصحابه عليها، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: "وكان لا يتخلف عنها -أي عن صلاة الجماعة- إلا رجل معلوم النفاق، نسأل الله العافية".

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