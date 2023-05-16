وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-16 سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 12:28 PM

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731





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سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.