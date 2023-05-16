تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.
سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.اليابان فيروس كورونا الجديد
سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.
سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.