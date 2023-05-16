النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان
سبق

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:28 PM

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
168

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,266
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,318
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,349

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة