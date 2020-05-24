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رؤساء جامعات نجران وشقراء وأم القرى يهنئون القيادة بعيد الفطر المبارك

سألوا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها

رفع رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.
كما رفع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة وأفراد الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما هنأ "بافيل" وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ووكلاءهم ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات ومنسوبي الجامعة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يزيح هذه الغمة عن الأمة، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعطاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
ورفع رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونوه رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت حرص الدولة على أولوية السلامة لمواطنيها والحفاظ على صحة الإنسان، خصوصًا أنها تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واثبتت فاعليتها للتخفيف من سلبيات وباء كورونا على المواطنين وعلى أسرهم، وحفاظًا على المجتمع السعودي واستقرار الأسرة السعودية, كما تضمنت الكلمة التأكيد على دور المواطن والمقيم في ضرورة التقيد بالإجراءات المعلنة في أيام العيد لضمان سلامتهم، ودور الأجهزة الصحية والأمنية الذي اثبت فاعليته في مواجهة هذه الجائحة.
وسأل الدكتور الأسمري الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.

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رؤساء جامعات نجران وشقراء وأم القرى يهنئون القيادة بعيد الفطر المبارك
سبق

رفع رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.
كما رفع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة وأفراد الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما هنأ "بافيل" وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ووكلاءهم ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات ومنسوبي الجامعة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يزيح هذه الغمة عن الأمة، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعطاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
ورفع رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونوه رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت حرص الدولة على أولوية السلامة لمواطنيها والحفاظ على صحة الإنسان، خصوصًا أنها تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واثبتت فاعليتها للتخفيف من سلبيات وباء كورونا على المواطنين وعلى أسرهم، وحفاظًا على المجتمع السعودي واستقرار الأسرة السعودية, كما تضمنت الكلمة التأكيد على دور المواطن والمقيم في ضرورة التقيد بالإجراءات المعلنة في أيام العيد لضمان سلامتهم، ودور الأجهزة الصحية والأمنية الذي اثبت فاعليته في مواجهة هذه الجائحة.
وسأل الدكتور الأسمري الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:29 PM

رؤساء جامعات نجران وشقراء وأم القرى يهنئون القيادة بعيد الفطر المبارك

سألوا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.
كما رفع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة وأفراد الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما هنأ "بافيل" وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ووكلاءهم ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات ومنسوبي الجامعة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يزيح هذه الغمة عن الأمة، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعطاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
ورفع رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونوه رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت حرص الدولة على أولوية السلامة لمواطنيها والحفاظ على صحة الإنسان، خصوصًا أنها تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واثبتت فاعليتها للتخفيف من سلبيات وباء كورونا على المواطنين وعلى أسرهم، وحفاظًا على المجتمع السعودي واستقرار الأسرة السعودية, كما تضمنت الكلمة التأكيد على دور المواطن والمقيم في ضرورة التقيد بالإجراءات المعلنة في أيام العيد لضمان سلامتهم، ودور الأجهزة الصحية والأمنية الذي اثبت فاعليته في مواجهة هذه الجائحة.
وسأل الدكتور الأسمري الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.

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