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"حسنات" تحصد كأس كلية الملك خالد العسكرية للفروسية

توَّج اللواء سعود آل زيد قائد كلية الملك خالد العسكرية، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، اليوم السبت الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بكأس كلية الملك خالد العسكرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "حسنات" بالمركز الأول في الشوط العاشر لسباق الفروسية رقم 45، الذي أُقيم ضمن موسم الرياض على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

فيما توَّج المهندس العليان أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ وذلك عقب فوز الجواد "النهم" بالمركز الأول بالشوط الحادي عشر (الأخير).

وأُقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب الشوط الذي شهد تألق خيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد خطفت الفرسة "ايفنت" المركز الأول للشوط السابع، وحقق الجواد "يجتاحهم" أولوية الشوط التاسع.

وفي الشوط الأول جاء الجواد "صواف" لأبناء هيف بن محمد القحطاني في المركز الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "الباسترو" لإسطبل قلايد الخيل المركز الأول، وفي الشوط الثالث جاء الجواد "الهبرزي" لعبدالرحمن عبدالله المخضوب في المركز الأول، وحقق الجواد "متماسك" لعبدالله إبراهيم الخشان المركز الأول للشوط الرابع، وفي الشوط الخامس جاء الجواد "تلال الخالدية" لإسطبل الخالدية في المركز الأول.

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"حسنات" تحصد كأس كلية الملك خالد العسكرية للفروسية
سبق

توَّج اللواء سعود آل زيد قائد كلية الملك خالد العسكرية، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، اليوم السبت الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بكأس كلية الملك خالد العسكرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "حسنات" بالمركز الأول في الشوط العاشر لسباق الفروسية رقم 45، الذي أُقيم ضمن موسم الرياض على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

فيما توَّج المهندس العليان أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ وذلك عقب فوز الجواد "النهم" بالمركز الأول بالشوط الحادي عشر (الأخير).

وأُقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب الشوط الذي شهد تألق خيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد خطفت الفرسة "ايفنت" المركز الأول للشوط السابع، وحقق الجواد "يجتاحهم" أولوية الشوط التاسع.

وفي الشوط الأول جاء الجواد "صواف" لأبناء هيف بن محمد القحطاني في المركز الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "الباسترو" لإسطبل قلايد الخيل المركز الأول، وفي الشوط الثالث جاء الجواد "الهبرزي" لعبدالرحمن عبدالله المخضوب في المركز الأول، وحقق الجواد "متماسك" لعبدالله إبراهيم الخشان المركز الأول للشوط الرابع، وفي الشوط الخامس جاء الجواد "تلال الخالدية" لإسطبل الخالدية في المركز الأول.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
09:07 PM

"حسنات" تحصد كأس كلية الملك خالد العسكرية للفروسية

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نافل السبيعي - الرياض
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توَّج اللواء سعود آل زيد قائد كلية الملك خالد العسكرية، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، اليوم السبت الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بكأس كلية الملك خالد العسكرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "حسنات" بالمركز الأول في الشوط العاشر لسباق الفروسية رقم 45، الذي أُقيم ضمن موسم الرياض على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

فيما توَّج المهندس العليان أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ وذلك عقب فوز الجواد "النهم" بالمركز الأول بالشوط الحادي عشر (الأخير).

وأُقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب الشوط الذي شهد تألق خيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد خطفت الفرسة "ايفنت" المركز الأول للشوط السابع، وحقق الجواد "يجتاحهم" أولوية الشوط التاسع.

وفي الشوط الأول جاء الجواد "صواف" لأبناء هيف بن محمد القحطاني في المركز الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "الباسترو" لإسطبل قلايد الخيل المركز الأول، وفي الشوط الثالث جاء الجواد "الهبرزي" لعبدالرحمن عبدالله المخضوب في المركز الأول، وحقق الجواد "متماسك" لعبدالله إبراهيم الخشان المركز الأول للشوط الرابع، وفي الشوط الخامس جاء الجواد "تلال الخالدية" لإسطبل الخالدية في المركز الأول.

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