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بالصور.. بسمة مُسن وفرحة طفل.. هنا "همّة المتحف الوطني" في احتفالاته الرياض

شملت عروضاً شعبية وعرضاً للصقور العربية وورشاً تعليمية للأطفال

تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ٨٩ بالمتحف الوطني في الرياض إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، الذين شاركوا في فعالياته تحت شعار "همّة المتحف الوطني".

وحظيت فعاليات "المتحف" بحضور عدد من كبار السن والأطفال الذين رسِمت على وجوههم البسمة والفرحة، وهم يشاركون الوطن فرحته في يومه التاريخي.

وتستمر فعاليات المتحف التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ حتى يوم غدٍ الإثنين من الساعة ٥-١١ مساءً، وذلك بمقر المتحف ومركز بانوراما مول بالرياض.

وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني: عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب ورش تعليمية موجهة للأطفال للتعريف بالتراث والثقافة السعودية بطريقة تفاعلية.

ويقدم عدد من الفنانين التشكيليين رسماً حياً بشعار ألوان وطنية، وزيارات داخل المتحف الوطني، كما يعرض في فنائه سيارات كلاسيكية، إضافةً إلى وجود عربات للتبرع بالدم لمدينة الملك فهد الطبية بعنوان "دمي لوطني"، كما تقدم همة طاقات فرص وظيفية لزائري الفعاليات، وعرض لثلاثة أفلام وطنية، بالإضافة إلى وجود ساحات لعربات المأكولات وسحوبات وجوائز.

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بالصور.. بسمة مُسن وفرحة طفل.. هنا "همّة المتحف الوطني" في احتفالاته الرياض
سبق

تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ٨٩ بالمتحف الوطني في الرياض إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، الذين شاركوا في فعالياته تحت شعار "همّة المتحف الوطني".

وحظيت فعاليات "المتحف" بحضور عدد من كبار السن والأطفال الذين رسِمت على وجوههم البسمة والفرحة، وهم يشاركون الوطن فرحته في يومه التاريخي.

وتستمر فعاليات المتحف التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ حتى يوم غدٍ الإثنين من الساعة ٥-١١ مساءً، وذلك بمقر المتحف ومركز بانوراما مول بالرياض.

وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني: عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب ورش تعليمية موجهة للأطفال للتعريف بالتراث والثقافة السعودية بطريقة تفاعلية.

ويقدم عدد من الفنانين التشكيليين رسماً حياً بشعار ألوان وطنية، وزيارات داخل المتحف الوطني، كما يعرض في فنائه سيارات كلاسيكية، إضافةً إلى وجود عربات للتبرع بالدم لمدينة الملك فهد الطبية بعنوان "دمي لوطني"، كما تقدم همة طاقات فرص وظيفية لزائري الفعاليات، وعرض لثلاثة أفلام وطنية، بالإضافة إلى وجود ساحات لعربات المأكولات وسحوبات وجوائز.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:07 PM

بالصور.. بسمة مُسن وفرحة طفل.. هنا "همّة المتحف الوطني" في احتفالاته الرياض

شملت عروضاً شعبية وعرضاً للصقور العربية وورشاً تعليمية للأطفال

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عمر السبيعي - الرياض
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تشهد احتفالات اليوم الوطني الـ٨٩ بالمتحف الوطني في الرياض إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، الذين شاركوا في فعالياته تحت شعار "همّة المتحف الوطني".

وحظيت فعاليات "المتحف" بحضور عدد من كبار السن والأطفال الذين رسِمت على وجوههم البسمة والفرحة، وهم يشاركون الوطن فرحته في يومه التاريخي.

وتستمر فعاليات المتحف التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ حتى يوم غدٍ الإثنين من الساعة ٥-١١ مساءً، وذلك بمقر المتحف ومركز بانوراما مول بالرياض.

وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني: عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب ورش تعليمية موجهة للأطفال للتعريف بالتراث والثقافة السعودية بطريقة تفاعلية.

ويقدم عدد من الفنانين التشكيليين رسماً حياً بشعار ألوان وطنية، وزيارات داخل المتحف الوطني، كما يعرض في فنائه سيارات كلاسيكية، إضافةً إلى وجود عربات للتبرع بالدم لمدينة الملك فهد الطبية بعنوان "دمي لوطني"، كما تقدم همة طاقات فرص وظيفية لزائري الفعاليات، وعرض لثلاثة أفلام وطنية، بالإضافة إلى وجود ساحات لعربات المأكولات وسحوبات وجوائز.

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