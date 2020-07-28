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بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام

طبقاً لبيان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

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بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:39 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:25 PM

بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام

طبقاً لبيان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
11,768

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

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