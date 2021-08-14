مستشارة أسرية تبيّن الطرق الصحيحة في التعارف قبل الزواج

طالبت بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في الفحص المسبق

طالبت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي، بإضافة التحليل النفسي والمخدرات في فحص ما قبل الزواج لكل من الشباب والفتيات على حد سواء.

وتناولت خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، الطرق الصحيحة في التعارف قبل الزواج، قائلة: التعارف اليوم موجود مع الانفتاح الذي نعيشه ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وتواجد المرأة مع الرجل في عملها والأماكن العامة بكل أدب واحترام.

وأضافت: في حال أُعجب الشاب بفتاة معينة ورغب الارتباط بها؛ فلا يمنع من أن يكلمها ويطلب رقم التواصل مع أهلها وأسرتها، واصفة ذلك بأنه أرقى وأسمى أنواع التعارف.

واستنكرت طريقة التعارف قبل الزواج باللقاءات المتكررة والخروج معًا إلى المقاهي والكافيهات لفترة، وبعدها قد يحصل الارتباط والزواج وقد لا يحدث، وقالت: هذا السلوك خاطئ ولا نطالب به.

وأردفت: أطالب أن يعرفوا بعض ويتعارفوا على بعض في حدود الأدب واللياقة والاحترام والأخلاقيات والقيم التي تربينا ونشأنا عليها، أما انفتاح على الآخر فلا.

وتَضامَنَت معبي مع رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تكرار الرؤية والنظرة الشرعية وإمكانية رؤية الخاطب مخطوبته أكثر من مرة وبهيئات متعددة وأوضاع مختلفة حتى يملأ عينه منها على حد وصفها،

ودعت أولياء الأمور إلى أن يخطبوا لبناتهم، وذلك من خلال المبادرة إلى تزويجهن بالأكفاء والتحقق من شخصيات المتقدمين لهن والتعرف على تفكيرهم وتوجهاتهم وعقلياتهم ونفسياتهم، معربة عن شكرها لكل الآباء الذين يفكرون بعقلية الأسر الممتدة ببناء شقق لأولادهم وبناتهم.