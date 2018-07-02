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تقرير UBS يتوقع جني السعودية 45 مليار دولار لإدراجها بمؤشر الأسواق الناشئة

أكد أن تنويع الاقتصاد بالمملكة أمر أساسي للنجاح على المدى الطويل

توقّع تقرير صادر من مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات أن يساهم إدراج السعودية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في جذب تدفقات رأسمالية تقدر بنحو 45 مليار دولار نحو السوق السعودي.

وأوضح التقرير أن التدفقات الاستثمارية التي ستجنيها المملكة تنقسم إلى 10 مليارات دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة.

ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره (مورغان ستانلي)، 25 سوقاً بعد ضم السعودية، وسيبلغ وزنها النسبي في البداية حوالي 2.6٪ من المؤشر، مع توقعات بنمو وزنها النسبي بشكل كبير مع طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي.

وأشار التقرير الذي نشرته "فوربس" الأمريكية، أن التوقعات تؤكد تسجيل تحسن في الأداء على المدى القصير في المملكة بعد إدراجها في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وأن هناك أيضاً عوامل مساعدة منها تنويع الاقتصاد، وهو أمر أساسي للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل للمملكة.

ومن جهته، قال مايكل بوليجر، رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات :" يجب علينا الاستفادة من الزخم الحالي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من القطاعات ذات الصلة من الناحية الإستراتيجية، وهو ما يعد هدفاً رئيساً لرؤية السعودية 2030".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تقرير UBS يتوقع جني السعودية 45 مليار دولار لإدراجها بمؤشر الأسواق الناشئة
سبق

توقّع تقرير صادر من مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات أن يساهم إدراج السعودية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في جذب تدفقات رأسمالية تقدر بنحو 45 مليار دولار نحو السوق السعودي.

وأوضح التقرير أن التدفقات الاستثمارية التي ستجنيها المملكة تنقسم إلى 10 مليارات دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة.

ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره (مورغان ستانلي)، 25 سوقاً بعد ضم السعودية، وسيبلغ وزنها النسبي في البداية حوالي 2.6٪ من المؤشر، مع توقعات بنمو وزنها النسبي بشكل كبير مع طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي.

وأشار التقرير الذي نشرته "فوربس" الأمريكية، أن التوقعات تؤكد تسجيل تحسن في الأداء على المدى القصير في المملكة بعد إدراجها في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وأن هناك أيضاً عوامل مساعدة منها تنويع الاقتصاد، وهو أمر أساسي للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل للمملكة.

ومن جهته، قال مايكل بوليجر، رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات :" يجب علينا الاستفادة من الزخم الحالي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من القطاعات ذات الصلة من الناحية الإستراتيجية، وهو ما يعد هدفاً رئيساً لرؤية السعودية 2030".

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:59 AM

تقرير UBS يتوقع جني السعودية 45 مليار دولار لإدراجها بمؤشر الأسواق الناشئة

أكد أن تنويع الاقتصاد بالمملكة أمر أساسي للنجاح على المدى الطويل

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خالد علي - الرياض
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توقّع تقرير صادر من مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات أن يساهم إدراج السعودية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في جذب تدفقات رأسمالية تقدر بنحو 45 مليار دولار نحو السوق السعودي.

وأوضح التقرير أن التدفقات الاستثمارية التي ستجنيها المملكة تنقسم إلى 10 مليارات دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة.

ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره (مورغان ستانلي)، 25 سوقاً بعد ضم السعودية، وسيبلغ وزنها النسبي في البداية حوالي 2.6٪ من المؤشر، مع توقعات بنمو وزنها النسبي بشكل كبير مع طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي.

وأشار التقرير الذي نشرته "فوربس" الأمريكية، أن التوقعات تؤكد تسجيل تحسن في الأداء على المدى القصير في المملكة بعد إدراجها في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وأن هناك أيضاً عوامل مساعدة منها تنويع الاقتصاد، وهو أمر أساسي للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل للمملكة.

ومن جهته، قال مايكل بوليجر، رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة (UBS) العالمية لإدارة الثروات :" يجب علينا الاستفادة من الزخم الحالي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من القطاعات ذات الصلة من الناحية الإستراتيجية، وهو ما يعد هدفاً رئيساً لرؤية السعودية 2030".

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