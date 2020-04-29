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روسيا.. أعلى عدد وفيات يومي بكورونا والإصابات قرب الـ100 ألف

108 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 108 وفيات جديدة، و5841 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.


وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972 حالة، وتم تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99399 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. أعلى عدد وفيات يومي بكورونا والإصابات قرب الـ100 ألف
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 108 وفيات جديدة، و5841 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.


وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972 حالة، وتم تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99399 حالة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:32 AM

روسيا.. أعلى عدد وفيات يومي بكورونا والإصابات قرب الـ100 ألف

108 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 108 وفيات جديدة، و5841 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.


وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972 حالة، وتم تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99399 حالة.

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