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"التعاون الإسلامي" تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

"العثيمين" أشاد بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين (مفخختين).

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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"التعاون الإسلامي" تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين (مفخختين).

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
03:04 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

"العثيمين" أشاد بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين (مفخختين).

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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