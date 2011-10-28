النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصبي: القمة الدولية للمواصفات تؤكد دور المملكة في قيادة الجهود العالمية

قال: مبادرة سعودية وطنية يفخر بها كل المختصين والمهتمين بهذه المجالات

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن تنظيم المملكة للقمة الدولية للمواصفات بالرياض يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ يأتي ترجمة حقيقية لتطلعات قيادتنا الرشيدة بتعزيز ريادة المملكة في كل المجالات.

وأوضح أن القمة الدولية للمواصفات بالرياض، والتي ستقام افتراضيًّا؛ تعد القمة الأولى من نوعها ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وأشار الدكتور القصبي إلى أنها مبادرة سعودية وطنية يفخر بها كل المختصين والمهتمين بمجالات المواصفات؛ مؤكدًا أن تلك المبادرة قوبلت بدعم واهتمام كبير من الجهات العالمية والإقليمية، بما يؤكد أهمية ودور المملكة في قيادة الجهود العالمية في مختلف المجالات.

وأكد القصبي أن مجال المواصفات القياسية يلعب دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد والصناعة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، كما أن المواصفات القياسية تعزز من القدرات المؤسسية في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأشار محافظ المواصفات السعودية إلى أن منظمات التقييس الوطنية والعالمية قامت بجهود كثيرة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تمكينها لتطبيق متطلبات العديد من المواصفات القياسية والخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتطوع والأجهزة الطبية.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصبي: القمة الدولية للمواصفات تؤكد دور المملكة في قيادة الجهود العالمية
سبق

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن تنظيم المملكة للقمة الدولية للمواصفات بالرياض يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ يأتي ترجمة حقيقية لتطلعات قيادتنا الرشيدة بتعزيز ريادة المملكة في كل المجالات.

وأوضح أن القمة الدولية للمواصفات بالرياض، والتي ستقام افتراضيًّا؛ تعد القمة الأولى من نوعها ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وأشار الدكتور القصبي إلى أنها مبادرة سعودية وطنية يفخر بها كل المختصين والمهتمين بمجالات المواصفات؛ مؤكدًا أن تلك المبادرة قوبلت بدعم واهتمام كبير من الجهات العالمية والإقليمية، بما يؤكد أهمية ودور المملكة في قيادة الجهود العالمية في مختلف المجالات.

وأكد القصبي أن مجال المواصفات القياسية يلعب دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد والصناعة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، كما أن المواصفات القياسية تعزز من القدرات المؤسسية في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأشار محافظ المواصفات السعودية إلى أن منظمات التقييس الوطنية والعالمية قامت بجهود كثيرة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تمكينها لتطبيق متطلبات العديد من المواصفات القياسية والخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتطوع والأجهزة الطبية.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:38 AM

القصبي: القمة الدولية للمواصفات تؤكد دور المملكة في قيادة الجهود العالمية

قال: مبادرة سعودية وطنية يفخر بها كل المختصين والمهتمين بهذه المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
170

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن تنظيم المملكة للقمة الدولية للمواصفات بالرياض يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ يأتي ترجمة حقيقية لتطلعات قيادتنا الرشيدة بتعزيز ريادة المملكة في كل المجالات.

وأوضح أن القمة الدولية للمواصفات بالرياض، والتي ستقام افتراضيًّا؛ تعد القمة الأولى من نوعها ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وأشار الدكتور القصبي إلى أنها مبادرة سعودية وطنية يفخر بها كل المختصين والمهتمين بمجالات المواصفات؛ مؤكدًا أن تلك المبادرة قوبلت بدعم واهتمام كبير من الجهات العالمية والإقليمية، بما يؤكد أهمية ودور المملكة في قيادة الجهود العالمية في مختلف المجالات.

وأكد القصبي أن مجال المواصفات القياسية يلعب دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد والصناعة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، كما أن المواصفات القياسية تعزز من القدرات المؤسسية في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأشار محافظ المواصفات السعودية إلى أن منظمات التقييس الوطنية والعالمية قامت بجهود كثيرة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تمكينها لتطبيق متطلبات العديد من المواصفات القياسية والخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتطوع والأجهزة الطبية.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,778

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة