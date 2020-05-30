"أمر ملكي" برفع تعليق تنفيذ "أحكام الزيارة" لأطفال المنفصلين

"الأعلى للقضاء" يخول قاضي التنفيذ بتعديل القرارات وفقًا لأوقات التجوُّل

أعلنت وزارة العدل صدور أمر ملكي كريم برفع تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بأن يتولى قاضي التنفيذ تعديل قرارات التنفيذ للأحكام الصادرة بزيارة الصغير، وذلك بما يتواءم مع أوقات السماح بالتجول الصادرة عن الجهات المعنية، دون الحاجة لإعادتها لقاضي الموضوع، متضمنًا سريان التعديل لحين رفع الظروف الاستثنائية، مع توجيه المستفيدين بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المبالغة من الجهات المعنية.

وبيّنت وزارة العدل أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على حالة طلبات التنفيذ الخاصة بهم عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية najiz.sa.