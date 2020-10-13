النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تكذب مزاعم قدرة "مناعة القطيع" على وقف تفشي "كورونا"

"غيبريسوس" أكد أنها لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة

كذبت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، المزاعم التي تفيد بأن ما يعرف بـ"مناعة القطيع" قادرة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من مغبة ترك فيروس كورونا يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى هذه المناعة، واصفًا هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وبين "غيبريسوس" أن مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معيّن إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه يجري التوصّل إلى مناعة القطيع عبر حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له.

وأكد المدير العالم أن مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة إستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى في التصدي لجائحة؟

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تكذب مزاعم قدرة "مناعة القطيع" على وقف تفشي "كورونا"
سبق

كذبت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، المزاعم التي تفيد بأن ما يعرف بـ"مناعة القطيع" قادرة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من مغبة ترك فيروس كورونا يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى هذه المناعة، واصفًا هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وبين "غيبريسوس" أن مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معيّن إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه يجري التوصّل إلى مناعة القطيع عبر حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له.

وأكد المدير العالم أن مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة إستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى في التصدي لجائحة؟

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
03:12 PM

"الصحة العالمية" تكذب مزاعم قدرة "مناعة القطيع" على وقف تفشي "كورونا"

"غيبريسوس" أكد أنها لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,567

كذبت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، المزاعم التي تفيد بأن ما يعرف بـ"مناعة القطيع" قادرة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من مغبة ترك فيروس كورونا يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى هذه المناعة، واصفًا هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وبين "غيبريسوس" أن مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معيّن إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أنه يجري التوصّل إلى مناعة القطيع عبر حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له.

وأكد المدير العالم أن مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة إستراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى في التصدي لجائحة؟

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة