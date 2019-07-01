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فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف

يتولى فحص التراخيص الممنوحة والتثبت من مدى جودة المنتج الغذائي

وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.

ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.

وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.

من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.

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فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف
سبق

وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.

ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.

وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.

من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
01:10 PM

فريق ميداني لمتابعة المخيمات التسويقية والترفيهية والمنتجعات بالطائف

يتولى فحص التراخيص الممنوحة والتثبت من مدى جودة المنتج الغذائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,134

وجّه محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية وجميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف.

ويرمي هذا التحرك إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، والتثبت من جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي والارتقاء بأدوات الخدمة التي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبدأ هذا الفريق مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، وهو يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والخدمية المعنية، برئاسة مستشار المحافظ.

وقد قطع الفريق شوطًا مهمًّا في رصد العديد من المخالفات، وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل؛ في حين شَمِلَ توجيه المحافظ ضرورة استمرار أعمال الفريق طيلة العام الحالي، وتقديم تقرير مكتمل؛ ليتم على ضوئه إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة المنتج السياحي لمحافظة الطائف، وأن ترقى لأعلى معايير الجودة.

من جهة ثانية، شكر المحافظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه على التوجيهات الكريمة في جانب الارتقاء بجوانب الخدمات التي تلامس المصطافين وساكني محافظة الطائف وضرورة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدّمها جميع القطاعات الحكومية والأهلية إلى أعلى مستوى في معايير الجودة.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في محافظة الطائف، وأنهم اتجهوا بالسياحة في مدينة الطائف إلى نواة نوعية لصناعة سياحية مستقبلية مميزة ترقى إلى تطلعات ولاة الأمر.

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200 مليون

200 مليون

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