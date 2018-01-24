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الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

صنفت ميليشيتين بسوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا، وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم إنها "صنفت ميليشيتين إيرانيتين في سوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، والجماعتان المعنيتان هما "لواء فاطميون ولواء زينبيون".

وأضافت الوزارة أن إجراءات اتخذت أيضاً ضد شركة قشم فارس إير، وهي شركة طيران مرتبطة بفيلق القدس وبشركة ماهان" المدرجة على القائمة الأميركية السوداء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية
سبق

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا، وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم إنها "صنفت ميليشيتين إيرانيتين في سوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، والجماعتان المعنيتان هما "لواء فاطميون ولواء زينبيون".

وأضافت الوزارة أن إجراءات اتخذت أيضاً ضد شركة قشم فارس إير، وهي شركة طيران مرتبطة بفيلق القدس وبشركة ماهان" المدرجة على القائمة الأميركية السوداء.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:17 PM

الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

صنفت ميليشيتين بسوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا، وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم إنها "صنفت ميليشيتين إيرانيتين في سوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، والجماعتان المعنيتان هما "لواء فاطميون ولواء زينبيون".

وأضافت الوزارة أن إجراءات اتخذت أيضاً ضد شركة قشم فارس إير، وهي شركة طيران مرتبطة بفيلق القدس وبشركة ماهان" المدرجة على القائمة الأميركية السوداء.

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