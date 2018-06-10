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أعرق مساجد بكين يستأنف أنشطته الدينية بعد تلاشي الوباء

يجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية قبل الدخول

استأنف مسجد نيوجيه العريق في العاصمة الصينية بكين أنشطته الدينية المختلفة اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقاً لبيان أصدره المسجد أمس.

قال البيان إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط.. ويجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة كل يوم.

ووفق "روسيا اليوم" يذكر أن مسجد نيوجيه يعد من أقدم المساجد في شمالي الصين، حيث تم بناؤه عام 996 خلال عهد أسرة لياو الإمبراطورية، ويجمع بين العناصر المعمارية للقصور الصينية القديمة وطرز المساجد العربية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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أعرق مساجد بكين يستأنف أنشطته الدينية بعد تلاشي الوباء
سبق

استأنف مسجد نيوجيه العريق في العاصمة الصينية بكين أنشطته الدينية المختلفة اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقاً لبيان أصدره المسجد أمس.

قال البيان إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط.. ويجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة كل يوم.

ووفق "روسيا اليوم" يذكر أن مسجد نيوجيه يعد من أقدم المساجد في شمالي الصين، حيث تم بناؤه عام 996 خلال عهد أسرة لياو الإمبراطورية، ويجمع بين العناصر المعمارية للقصور الصينية القديمة وطرز المساجد العربية.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:57 PM

أعرق مساجد بكين يستأنف أنشطته الدينية بعد تلاشي الوباء

يجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية قبل الدخول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف مسجد نيوجيه العريق في العاصمة الصينية بكين أنشطته الدينية المختلفة اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقاً لبيان أصدره المسجد أمس.

قال البيان إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط.. ويجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة كل يوم.

ووفق "روسيا اليوم" يذكر أن مسجد نيوجيه يعد من أقدم المساجد في شمالي الصين، حيث تم بناؤه عام 996 خلال عهد أسرة لياو الإمبراطورية، ويجمع بين العناصر المعمارية للقصور الصينية القديمة وطرز المساجد العربية.

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