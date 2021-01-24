محافظ الزلفي يلتقي أعضاء مجلس جمعية النحالين الجديد

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين عبدالكريم بن أحمد الفراج، وعدد من أعضاء الجمعية، هنأهم بثقة واختيار أعضاء الجمعية العمومية لهم، منوها بجهود أعضاء مجلس الإدارة السابق.

وتخلل اللقاء استعراض الموقف الحالي للجمعية، والتأكيد على العمل وفق استراتيجية وخطط مدروسة تعزز من دور الجمعية في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال رعايتها ودعمها للنحالين بالمحافظة عبر التدريب وإقامة الملتقيات والمناحل والمختبرات، إضافة إلى الارتقاء بمهنة تربية النحل، وإنتاج العسل بجودة عالية والمحافظة على السلالات المحلية الأصيلة.

ودعا محافظ الزلفي إلى الاستفادة من كل الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للرفع من كفاءة الجمعيات الأهلية والتعاونية، وتعزيز دورها المجتمعي والاقتصادي.

بدوره أعرب "الفراج" عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لدعمه ورعايته للجمعية منذ نشأتها، معتبرًا توجيهاته عونًا لهم بعد الله في تحقيق أهداف الجمعية.