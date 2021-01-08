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شاهد "هن وهم ونحن".. جمعية الزهايمر حاضرة وحرم أمير الرياض وأميرات

معرض خصص منظموه نسبة 10% من مبيعات لوحاته لصالح مرضى الجمعية

شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في معرض "هن وهم ونحن"، الذي تشرف بزيارة كريمة من الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، في صالة نايلا للفنون في الرياض مؤخرًا.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر، وفي إطار المبادرات التنموية التوعوية الحديثة التي يطلقها بشكل مستمر أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، وأيضًا استعراض برامج ومشاريع الجمعية المقدمة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

وخصص منظمو المعرض نسبة ريع تمثل ١٠٪ من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية والتشكيلية لجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ دعمًا لمرضى الزهايمر وأسرهم وللخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمنت إحدى اللوحات الفنية المشاركة في المعرض، عرضًا لصندوق الذاكرة وتأثيرها المرضي على تلاشي الذكريات الحديثة لدى المريض، وتم عرض فيلم مبادرة مزولة التطوعية التي انطلقت من أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، إضافة إلى عرض وإنتاج فيلم تطوعي بعنوان "لحياتك محتوى" الذي يهدف إلى الوقوف مع المريض أولًا ومقدمي الرعاية والمجتمع ودوره في الوقوف مع المرضى.

كما تم استعراض مسارات التحول والتمكين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر (مساعي، إيراق، معين، ترياق، مبادر، واعٍ وراع) ومجسم الرؤية الذي يمثل نظرة مريض الزهايمر للأشياء من حوله، بجانب "كيان الزهايمر" للفنانة التشكيلية إكليل الفارس الذي يجسد معاناة مريض الزهايمر، وكذلك رسالة من مقدم رعاية يشكر فيها دور الجمعية وخدماتها التي تضمن حقوقه كمريض في كافة مناطق المملكة.

وشهد حفل افتتاح معرض "هن وهم ونحن"، حضورًا واسعًا من الشخصيات الاجتماعية وسيدات العمل التطوعي والخيري، ومنهن: الأميرة صيتة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة لطيفة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة بره بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأميرة نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت فيصل آل سعود، والأميرة نورة بنت مشعل، والأميرة سارة بنت سعود، والأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، والأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة دينا بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة فهدة بنت عبدالعزيز بن جلوي؛ بجانب عدد كبير من المشاهير وأهل الصحافة والإعلام.

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر معرض هن وهم ونحن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "هن وهم ونحن".. جمعية الزهايمر حاضرة وحرم أمير الرياض وأميرات
سبق

شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في معرض "هن وهم ونحن"، الذي تشرف بزيارة كريمة من الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، في صالة نايلا للفنون في الرياض مؤخرًا.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر، وفي إطار المبادرات التنموية التوعوية الحديثة التي يطلقها بشكل مستمر أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، وأيضًا استعراض برامج ومشاريع الجمعية المقدمة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

وخصص منظمو المعرض نسبة ريع تمثل ١٠٪ من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية والتشكيلية لجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ دعمًا لمرضى الزهايمر وأسرهم وللخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمنت إحدى اللوحات الفنية المشاركة في المعرض، عرضًا لصندوق الذاكرة وتأثيرها المرضي على تلاشي الذكريات الحديثة لدى المريض، وتم عرض فيلم مبادرة مزولة التطوعية التي انطلقت من أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، إضافة إلى عرض وإنتاج فيلم تطوعي بعنوان "لحياتك محتوى" الذي يهدف إلى الوقوف مع المريض أولًا ومقدمي الرعاية والمجتمع ودوره في الوقوف مع المرضى.

كما تم استعراض مسارات التحول والتمكين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر (مساعي، إيراق، معين، ترياق، مبادر، واعٍ وراع) ومجسم الرؤية الذي يمثل نظرة مريض الزهايمر للأشياء من حوله، بجانب "كيان الزهايمر" للفنانة التشكيلية إكليل الفارس الذي يجسد معاناة مريض الزهايمر، وكذلك رسالة من مقدم رعاية يشكر فيها دور الجمعية وخدماتها التي تضمن حقوقه كمريض في كافة مناطق المملكة.

وشهد حفل افتتاح معرض "هن وهم ونحن"، حضورًا واسعًا من الشخصيات الاجتماعية وسيدات العمل التطوعي والخيري، ومنهن: الأميرة صيتة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة لطيفة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة بره بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأميرة نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت فيصل آل سعود، والأميرة نورة بنت مشعل، والأميرة سارة بنت سعود، والأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، والأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة دينا بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة فهدة بنت عبدالعزيز بن جلوي؛ بجانب عدد كبير من المشاهير وأهل الصحافة والإعلام.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
04:49 PM

شاهد "هن وهم ونحن".. جمعية الزهايمر حاضرة وحرم أمير الرياض وأميرات

معرض خصص منظموه نسبة 10% من مبيعات لوحاته لصالح مرضى الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في معرض "هن وهم ونحن"، الذي تشرف بزيارة كريمة من الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض، في صالة نايلا للفنون في الرياض مؤخرًا.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر، وفي إطار المبادرات التنموية التوعوية الحديثة التي يطلقها بشكل مستمر أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، وأيضًا استعراض برامج ومشاريع الجمعية المقدمة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

وخصص منظمو المعرض نسبة ريع تمثل ١٠٪ من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية والتشكيلية لجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ دعمًا لمرضى الزهايمر وأسرهم وللخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمنت إحدى اللوحات الفنية المشاركة في المعرض، عرضًا لصندوق الذاكرة وتأثيرها المرضي على تلاشي الذكريات الحديثة لدى المريض، وتم عرض فيلم مبادرة مزولة التطوعية التي انطلقت من أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، إضافة إلى عرض وإنتاج فيلم تطوعي بعنوان "لحياتك محتوى" الذي يهدف إلى الوقوف مع المريض أولًا ومقدمي الرعاية والمجتمع ودوره في الوقوف مع المرضى.

كما تم استعراض مسارات التحول والتمكين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر (مساعي، إيراق، معين، ترياق، مبادر، واعٍ وراع) ومجسم الرؤية الذي يمثل نظرة مريض الزهايمر للأشياء من حوله، بجانب "كيان الزهايمر" للفنانة التشكيلية إكليل الفارس الذي يجسد معاناة مريض الزهايمر، وكذلك رسالة من مقدم رعاية يشكر فيها دور الجمعية وخدماتها التي تضمن حقوقه كمريض في كافة مناطق المملكة.

وشهد حفل افتتاح معرض "هن وهم ونحن"، حضورًا واسعًا من الشخصيات الاجتماعية وسيدات العمل التطوعي والخيري، ومنهن: الأميرة صيتة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة لطيفة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة بره بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأميرة نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت فيصل آل سعود، والأميرة نورة بنت مشعل، والأميرة سارة بنت سعود، والأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، والأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة دينا بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة فهدة بنت عبدالعزيز بن جلوي؛ بجانب عدد كبير من المشاهير وأهل الصحافة والإعلام.

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