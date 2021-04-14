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الصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة

المتحدثة الرسمية باسم المنظمة: لم نبلغ ذروته بعد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليًا في 213 دولة.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن "العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية".

وقالت "هاريس" وفق "سبوتنيك": في أوروبا، هناك صورة مختلطة. في بعض التفشيات الكبيرة التي شهدناها في إيطاليا وإسبانيا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض ببطء. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، تتزايد الحالات. وحول العالم 90% من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة الوباء بعد.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليًا في 213 دولة.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن "العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية".

وقالت "هاريس" وفق "سبوتنيك": في أوروبا، هناك صورة مختلطة. في بعض التفشيات الكبيرة التي شهدناها في إيطاليا وإسبانيا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض ببطء. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، تتزايد الحالات. وحول العالم 90% من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة الوباء بعد.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:32 PM

الصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة

المتحدثة الرسمية باسم المنظمة: لم نبلغ ذروته بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليًا في 213 دولة.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن "العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية".

وقالت "هاريس" وفق "سبوتنيك": في أوروبا، هناك صورة مختلطة. في بعض التفشيات الكبيرة التي شهدناها في إيطاليا وإسبانيا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض ببطء. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، تتزايد الحالات. وحول العالم 90% من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة الوباء بعد.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص.

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