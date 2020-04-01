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أزمة كورونا تدفع "غوغل" لإلغاء الاحتفال بـ"كذبة أبريل" هذا العام

توهيل: سنقوم بإجازة سنوية من هذا التقليد احترامًا لمن يحاربون الفيروس

أفاد تقرير بأن "غوغل" ستتخطى نكات يوم "كذبة أبريل" عبر منصاتها؛ بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وكتبت مديرة التسويق في "غوغل"، لورين توهيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الشركة حصل عليها موقع "بزنس إنسايدر": "في الظروف العادية، يعد يوم كذبة أبريل أحد تقاليد غوغل، ووقتًا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية".

وتابعت: "هذا العام، سنقوم بإجازة سنوية من هذا التقليد؛ احترامًا لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة Covid-19. هدفنا الأعلى الآن هو أن نساعد الناس؛ لذلك دعونا نؤجل النكات لشهر أبريل من العام المقبل، والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقًا من ذلك".

وكانت أول مشاركة لـ"غوغل" في مقالب يوم كذبة أبريل، في عام 2000، عندما زعمت الشركة إطلاق خدمة Google MentalPlex، وهي خدمة قراءة أفكار الشخص لمعرفة الشيء الذي يريد البحث عنه ليوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في المتصفح بنفسه.

ومن بين الخدع الأخرى التي أطلقتها "غوغل" على مر السنين في يوم كذبة أبريل، كانت هناك تقارير عن خطة للاستيطان البشري للمريخ وإطلاق خدمة "ترجمة غوغل للحيوانات".

قوقل كذبة أبريل فيروس كورونا الجديد

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أزمة كورونا تدفع "غوغل" لإلغاء الاحتفال بـ"كذبة أبريل" هذا العام
سبق

أفاد تقرير بأن "غوغل" ستتخطى نكات يوم "كذبة أبريل" عبر منصاتها؛ بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وكتبت مديرة التسويق في "غوغل"، لورين توهيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الشركة حصل عليها موقع "بزنس إنسايدر": "في الظروف العادية، يعد يوم كذبة أبريل أحد تقاليد غوغل، ووقتًا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية".

وتابعت: "هذا العام، سنقوم بإجازة سنوية من هذا التقليد؛ احترامًا لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة Covid-19. هدفنا الأعلى الآن هو أن نساعد الناس؛ لذلك دعونا نؤجل النكات لشهر أبريل من العام المقبل، والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقًا من ذلك".

وكانت أول مشاركة لـ"غوغل" في مقالب يوم كذبة أبريل، في عام 2000، عندما زعمت الشركة إطلاق خدمة Google MentalPlex، وهي خدمة قراءة أفكار الشخص لمعرفة الشيء الذي يريد البحث عنه ليوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في المتصفح بنفسه.

ومن بين الخدع الأخرى التي أطلقتها "غوغل" على مر السنين في يوم كذبة أبريل، كانت هناك تقارير عن خطة للاستيطان البشري للمريخ وإطلاق خدمة "ترجمة غوغل للحيوانات".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:44 AM

أزمة كورونا تدفع "غوغل" لإلغاء الاحتفال بـ"كذبة أبريل" هذا العام

توهيل: سنقوم بإجازة سنوية من هذا التقليد احترامًا لمن يحاربون الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تقرير بأن "غوغل" ستتخطى نكات يوم "كذبة أبريل" عبر منصاتها؛ بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وكتبت مديرة التسويق في "غوغل"، لورين توهيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الشركة حصل عليها موقع "بزنس إنسايدر": "في الظروف العادية، يعد يوم كذبة أبريل أحد تقاليد غوغل، ووقتًا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية".

وتابعت: "هذا العام، سنقوم بإجازة سنوية من هذا التقليد؛ احترامًا لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة Covid-19. هدفنا الأعلى الآن هو أن نساعد الناس؛ لذلك دعونا نؤجل النكات لشهر أبريل من العام المقبل، والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقًا من ذلك".

وكانت أول مشاركة لـ"غوغل" في مقالب يوم كذبة أبريل، في عام 2000، عندما زعمت الشركة إطلاق خدمة Google MentalPlex، وهي خدمة قراءة أفكار الشخص لمعرفة الشيء الذي يريد البحث عنه ليوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في المتصفح بنفسه.

ومن بين الخدع الأخرى التي أطلقتها "غوغل" على مر السنين في يوم كذبة أبريل، كانت هناك تقارير عن خطة للاستيطان البشري للمريخ وإطلاق خدمة "ترجمة غوغل للحيوانات".

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