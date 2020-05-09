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تركيا .. 50 وفاة و1546 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 3739 حالة

أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا .. 50 وفاة و1546 إصابة جديدة بـكورونا
سبق

أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:15 PM

تركيا .. 50 وفاة و1546 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 3739 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة.

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