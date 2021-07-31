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غدًا.. إيداع أكثر من مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة

بمدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري، أكثر من مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.

وأشار الزاحمي إلى حرص الإدارة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية- في إنهاء إجراءات الصرف متمنيًا لأبنائه عامًا دراسيًّا موفقًا.

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غدًا.. إيداع أكثر من مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة
سبق

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري، أكثر من مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.

وأشار الزاحمي إلى حرص الإدارة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية- في إنهاء إجراءات الصرف متمنيًا لأبنائه عامًا دراسيًّا موفقًا.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
02:13 PM

غدًا.. إيداع أكثر من مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة

بمدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري، أكثر من مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢هـ.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.

وأشار الزاحمي إلى حرص الإدارة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية- في إنهاء إجراءات الصرف متمنيًا لأبنائه عامًا دراسيًّا موفقًا.

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