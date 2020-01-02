"شل السعودية" يرشح مكانته الرائدة كزيت المحرك المفضل لدى العملاء

تطرح حملة "هيلِكس" لصانعيْ السيارات ووكلائهم في المملكة

طَرَحت "زيوت شِل السعودية" حملة "شِل هيلِكس" لصانعيْ السيارات ووكلائهم في المملكة، لاستعراض الشراكة المُثمرة بين زيت "شِل هيلِكس" من جهة والموزِّعين المحلّيّين وصانعي السيارات ووكلائهم من جهة أخرى.



وتهدف الحملة إلى إطلاع السائقين على مزايا وفوائد زيت المحرك "شِل هيلِكس ألترا"، الذي يمتاز بتركيبة خاصة تضمن أفضل أداءٍ للمحرك وحماية قصوى له في الظروف المناخية القاسية. كما تلفت الحملة انتباه السائقين السعوديين والمحليين إلى ضرورة الأخذ بنصيحة وكلاء سياراتهم القاضية باستخدام زيت "شِل هيلِكس ألترا"، كونه يوفِّر تجربة قيادة متألّقة ويضمن راحة البال.



وتمتاز الحملة بتنوّعها وشموليّتها، إذ تغطي مساحة شاسعة من المملكة باستخدام فعاليات على الأرض، وسائل إعلانية خارجية، منصّات رقمية، وسائل تواصل اجتماعي، مؤثِّرين وراديو. وعوضًا عن نشر معلومات فحسب، تلجأ الحملة إلى التواصل مع الناس والعملاء بأسلوب تثقيفي شيِّق يوضح أهمية استخدام زيوت "شِل هيلِكس" التي اختُبِرَت مُكَثَّفًا وصُمِّمَت خصيصًا لسياراتهم. لذلك، تستطيع هذه الزيوت احتمال نمط قيادة السائقين السعوديين والمحليّين في الظروف المناخية القاسية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام المبيعات المحلية إلى العملاء لدى "زيوت شِل السعودية" السيد خُرام باغباتي "يمتاز السائقون السعوديون والمحليُّون بحنكتهم ومعرفتهم الكبيرة في قطاع السيارات. وهم حريصون على خدمة سياراتهم العزيزة على قلوبهم وفقًا لأدقّ المعايير. لذلك، ابتكرنا حملة تفاعلية مُقنِعة تحثّهم على استخدام زيوت محركات من صانعي السيارات حصرًا، عبر توفير معلومات عن أحدث التقنيات المُستخدمة في زيوت "شِل هيلِكس" بأسلوب تفاعلي تثقيفي وشيِّق يُبيّن لهم سبب كونه زيت المحرك المُفضَّل لدى نخبة صانعي السيارات العالميين."