الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-21
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:56 AM
الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.