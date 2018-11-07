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أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع معهد خالد الفيصل للاعتدال

تهدف إلى تبادل الخبرات النوعية والاستفادة من التجارب المشتركة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقيات بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وثلاث جهات هي: (منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الحوار الوطني، وشرطة المنطقة)؛ بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه؛ لتبادل الخبرات النوعية، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.

وبموجب هذه الاتفاقيات سيكون بمقدور الباحثين والدارسين من الطرفين الاستفادة من الخدمات الاستشارية، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وإنجاز الدراسات التطبيقية والميدانية في مجال اختصاص كل منها.

وتتضمن مذكرات التعاون التي تم توقيعها اليوم في مقر الإمارة بجدة مع منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وشرطة منطقة مكة المكرمة، الاتفاق على تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف، وتنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة (حلقات النقاش الحوارية، المحاضرات، الندوات)، وتقديم برامج التدريب وورش العمل المشتركة والمتخصصة في المجال نفسه، إضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية، وتبادل الزيارات بين الباحثين والمختصين من منسوبيهما، والتعاون في إتاحة المراجع ومصادر المعلومات والأبحاث والدراسات للدارسين والمختصين في هذه الجهات.

وسبق للمعهد أن وقّع عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال نشر ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف مع عدد من الجهات الخارجية، منها: مركز بحوث دراسات السلام الاستراتيجي، والشؤون الدولية بجامعة توكاي اليابانية، ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة، وقسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة بجامعة ماكواري الأسترالية، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة مسبقاً مع عدد من الجهات والقطاعات الداخلية كوزارة التعليم، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.

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أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع معهد خالد الفيصل للاعتدال
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقيات بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وثلاث جهات هي: (منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الحوار الوطني، وشرطة المنطقة)؛ بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه؛ لتبادل الخبرات النوعية، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.

وبموجب هذه الاتفاقيات سيكون بمقدور الباحثين والدارسين من الطرفين الاستفادة من الخدمات الاستشارية، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وإنجاز الدراسات التطبيقية والميدانية في مجال اختصاص كل منها.

وتتضمن مذكرات التعاون التي تم توقيعها اليوم في مقر الإمارة بجدة مع منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وشرطة منطقة مكة المكرمة، الاتفاق على تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف، وتنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة (حلقات النقاش الحوارية، المحاضرات، الندوات)، وتقديم برامج التدريب وورش العمل المشتركة والمتخصصة في المجال نفسه، إضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية، وتبادل الزيارات بين الباحثين والمختصين من منسوبيهما، والتعاون في إتاحة المراجع ومصادر المعلومات والأبحاث والدراسات للدارسين والمختصين في هذه الجهات.

وسبق للمعهد أن وقّع عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال نشر ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف مع عدد من الجهات الخارجية، منها: مركز بحوث دراسات السلام الاستراتيجي، والشؤون الدولية بجامعة توكاي اليابانية، ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة، وقسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة بجامعة ماكواري الأسترالية، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة مسبقاً مع عدد من الجهات والقطاعات الداخلية كوزارة التعليم، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:41 PM

أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع معهد خالد الفيصل للاعتدال

تهدف إلى تبادل الخبرات النوعية والاستفادة من التجارب المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقيات بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وثلاث جهات هي: (منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الحوار الوطني، وشرطة المنطقة)؛ بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه؛ لتبادل الخبرات النوعية، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.

وبموجب هذه الاتفاقيات سيكون بمقدور الباحثين والدارسين من الطرفين الاستفادة من الخدمات الاستشارية، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وإنجاز الدراسات التطبيقية والميدانية في مجال اختصاص كل منها.

وتتضمن مذكرات التعاون التي تم توقيعها اليوم في مقر الإمارة بجدة مع منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وشرطة منطقة مكة المكرمة، الاتفاق على تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف، وتنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة (حلقات النقاش الحوارية، المحاضرات، الندوات)، وتقديم برامج التدريب وورش العمل المشتركة والمتخصصة في المجال نفسه، إضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية، وتبادل الزيارات بين الباحثين والمختصين من منسوبيهما، والتعاون في إتاحة المراجع ومصادر المعلومات والأبحاث والدراسات للدارسين والمختصين في هذه الجهات.

وسبق للمعهد أن وقّع عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال نشر ثقافة الاعتدال، ونبذ التطرف مع عدد من الجهات الخارجية، منها: مركز بحوث دراسات السلام الاستراتيجي، والشؤون الدولية بجامعة توكاي اليابانية، ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة، وقسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة بجامعة ماكواري الأسترالية، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة مسبقاً مع عدد من الجهات والقطاعات الداخلية كوزارة التعليم، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.

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