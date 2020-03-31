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بالعربية والفارسية والإنجليزية.. "تويتر" يوقف حسابات "خامنئي‎"

استجابة للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشخصية الأهم في طهران

أوقف موقع "تويتر" حسابات المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل مؤقت؛ فيما قالت تقارير إعلامية إنه استجابة من موقع التواصل الاجتماعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشخصية الأهم في طهران.

ولوحظ بشكل متزامن، توقفت حسابات خامنئي باللغات الثلاث (عربي، إنجليزي، فارسي)، أمس الاثنين؛ لكن في وقت لاحق عاد الحساب الإنجليزي، ثم الفارسي، للعمل بشكل طبيعي.

وبحسب "روسيا اليوم"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الموقع حسابات لخامنئي؛ ففي شهر يناير الماضي أغلق "تويتر" حساب خامنئي باللغة الفارسية، بعدما وصف في خطاب تلفزيوني له القصف الذي نفّذته قوات الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العراق، بأنه "كان مجرد صفعة".

علي خامنئي تويتر

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بالعربية والفارسية والإنجليزية.. "تويتر" يوقف حسابات "خامنئي‎"
سبق

أوقف موقع "تويتر" حسابات المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل مؤقت؛ فيما قالت تقارير إعلامية إنه استجابة من موقع التواصل الاجتماعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشخصية الأهم في طهران.

ولوحظ بشكل متزامن، توقفت حسابات خامنئي باللغات الثلاث (عربي، إنجليزي، فارسي)، أمس الاثنين؛ لكن في وقت لاحق عاد الحساب الإنجليزي، ثم الفارسي، للعمل بشكل طبيعي.

وبحسب "روسيا اليوم"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الموقع حسابات لخامنئي؛ ففي شهر يناير الماضي أغلق "تويتر" حساب خامنئي باللغة الفارسية، بعدما وصف في خطاب تلفزيوني له القصف الذي نفّذته قوات الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العراق، بأنه "كان مجرد صفعة".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:55 AM

بالعربية والفارسية والإنجليزية.. "تويتر" يوقف حسابات "خامنئي‎"

استجابة للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشخصية الأهم في طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقف موقع "تويتر" حسابات المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل مؤقت؛ فيما قالت تقارير إعلامية إنه استجابة من موقع التواصل الاجتماعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشخصية الأهم في طهران.

ولوحظ بشكل متزامن، توقفت حسابات خامنئي باللغات الثلاث (عربي، إنجليزي، فارسي)، أمس الاثنين؛ لكن في وقت لاحق عاد الحساب الإنجليزي، ثم الفارسي، للعمل بشكل طبيعي.

وبحسب "روسيا اليوم"، هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الموقع حسابات لخامنئي؛ ففي شهر يناير الماضي أغلق "تويتر" حساب خامنئي باللغة الفارسية، بعدما وصف في خطاب تلفزيوني له القصف الذي نفّذته قوات الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العراق، بأنه "كان مجرد صفعة".

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