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بالفيديو .. "كورونا" يتسبّب في مشاجرة بين المسافرين في رحلة الرياض – بيروت

شهدت رحلة الرياض – بيروت، أمس السبت، مشاجرة في الجو بين الركاب عقب رفض عدد من المسافرين ارتداء الكمامات والتظاهر بالعطس؛ ما أثار غضب الركاب خشية تعرُّضهم لفيروس كورونا.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن قيام فريق تصوير لإحدى القنوات اللبنانية؛ وُجد على متن الطائرة اللبنانية، فاقم الأمر سوءاً حين قام بتصوير الركاب، واعترضت إحدى المسافرات على تصويرها لتتسع المشاجرة؛ ما أثار الرعب بين بقية المسافرين.

ولم تكشف التقارير اللبنانية الإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المسؤولة ضدّ المتسبّبين في المشاجرة وتعريض حياة المسافرين للخطر.

فيروس كورونا الجديد الرياض بيروت

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بالفيديو .. "كورونا" يتسبّب في مشاجرة بين المسافرين في رحلة الرياض – بيروت
سبق

شهدت رحلة الرياض – بيروت، أمس السبت، مشاجرة في الجو بين الركاب عقب رفض عدد من المسافرين ارتداء الكمامات والتظاهر بالعطس؛ ما أثار غضب الركاب خشية تعرُّضهم لفيروس كورونا.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن قيام فريق تصوير لإحدى القنوات اللبنانية؛ وُجد على متن الطائرة اللبنانية، فاقم الأمر سوءاً حين قام بتصوير الركاب، واعترضت إحدى المسافرات على تصويرها لتتسع المشاجرة؛ ما أثار الرعب بين بقية المسافرين.

ولم تكشف التقارير اللبنانية الإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المسؤولة ضدّ المتسبّبين في المشاجرة وتعريض حياة المسافرين للخطر.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:34 AM

بالفيديو .. "كورونا" يتسبّب في مشاجرة بين المسافرين في رحلة الرياض – بيروت

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خالد علي - الرياض
0
1,763

شهدت رحلة الرياض – بيروت، أمس السبت، مشاجرة في الجو بين الركاب عقب رفض عدد من المسافرين ارتداء الكمامات والتظاهر بالعطس؛ ما أثار غضب الركاب خشية تعرُّضهم لفيروس كورونا.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن قيام فريق تصوير لإحدى القنوات اللبنانية؛ وُجد على متن الطائرة اللبنانية، فاقم الأمر سوءاً حين قام بتصوير الركاب، واعترضت إحدى المسافرات على تصويرها لتتسع المشاجرة؛ ما أثار الرعب بين بقية المسافرين.

ولم تكشف التقارير اللبنانية الإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المسؤولة ضدّ المتسبّبين في المشاجرة وتعريض حياة المسافرين للخطر.

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