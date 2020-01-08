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الحرس الثوري يزعم: هجماتنا على القواعد الأمريكية أسقطت 280 قتيلاً وجريحاً

قال مهدّداً عقب الهجوم: "أيّ اعتداء أو تحرُّك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة"

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن هجماته على القواعد الأمريكية أسفر -بحسب مصادره- إلى وقوع 80 قتيلاً على الأقل ونحو 200 جريح في صفوف الجيش الأمريكي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "فارس" الإيرانية، أن مصدراً عسكرياً في الحرس الثوري الإيراني، قال إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" بالعراق أدّت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلاً وجرح أكثر من 200 آخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.. ونوّه بأن "أيّ اعتداءٍ أو تحرُّك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة".

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بياناً، قالت فيه: "إن إيران شنّت هجوماً على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني؛ والمهندس؛ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ.

الحرس الثوري الإيراني العراق قاعدة عين الأسد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحرس الثوري يزعم: هجماتنا على القواعد الأمريكية أسقطت 280 قتيلاً وجريحاً
سبق

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن هجماته على القواعد الأمريكية أسفر -بحسب مصادره- إلى وقوع 80 قتيلاً على الأقل ونحو 200 جريح في صفوف الجيش الأمريكي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "فارس" الإيرانية، أن مصدراً عسكرياً في الحرس الثوري الإيراني، قال إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" بالعراق أدّت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلاً وجرح أكثر من 200 آخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.. ونوّه بأن "أيّ اعتداءٍ أو تحرُّك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة".

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بياناً، قالت فيه: "إن إيران شنّت هجوماً على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني؛ والمهندس؛ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:18 AM

الحرس الثوري يزعم: هجماتنا على القواعد الأمريكية أسقطت 280 قتيلاً وجريحاً

قال مهدّداً عقب الهجوم: "أيّ اعتداء أو تحرُّك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
16,301

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن هجماته على القواعد الأمريكية أسفر -بحسب مصادره- إلى وقوع 80 قتيلاً على الأقل ونحو 200 جريح في صفوف الجيش الأمريكي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "فارس" الإيرانية، أن مصدراً عسكرياً في الحرس الثوري الإيراني، قال إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" بالعراق أدّت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلاً وجرح أكثر من 200 آخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.. ونوّه بأن "أيّ اعتداءٍ أو تحرُّك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة".

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بياناً، قالت فيه: "إن إيران شنّت هجوماً على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني؛ والمهندس؛ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ.

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