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شاهد.. الجهات الأمنية تنتشر لتنفيذ أمر منع التجوُّل بمحافظة ينبع

خلت جميع الطرق الرئيسية وشوارع المحافظة من المركبات والمواطنين والمقيمين

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ومدينة ينبع الصناعية، بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع داخل المحافظة؛ وذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع لتقديم خدماتها، مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.

وتفصيلاً، خلت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة ومدينة ينبع الصناعية من المركبات والمواطنين والمقيمين، بتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول.

ويعكس التزام الأهالي والمقيمين بتطبيق القرار مدى الوعي المجتمعي، وتعاونهم من خلال البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع، وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة، تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

ينبع منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الجهات الأمنية تنتشر لتنفيذ أمر منع التجوُّل بمحافظة ينبع
سبق

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ومدينة ينبع الصناعية، بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع داخل المحافظة؛ وذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع لتقديم خدماتها، مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.

وتفصيلاً، خلت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة ومدينة ينبع الصناعية من المركبات والمواطنين والمقيمين، بتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول.

ويعكس التزام الأهالي والمقيمين بتطبيق القرار مدى الوعي المجتمعي، وتعاونهم من خلال البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع، وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة، تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:07 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:14 PM

شاهد.. الجهات الأمنية تنتشر لتنفيذ أمر منع التجوُّل بمحافظة ينبع

خلت جميع الطرق الرئيسية وشوارع المحافظة من المركبات والمواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تواصل الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، ومدينة ينبع الصناعية، بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع داخل المحافظة؛ وذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع لتقديم خدماتها، مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.

وتفصيلاً، خلت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة ومدينة ينبع الصناعية من المركبات والمواطنين والمقيمين، بتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول.

ويعكس التزام الأهالي والمقيمين بتطبيق القرار مدى الوعي المجتمعي، وتعاونهم من خلال البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع، وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة، تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

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